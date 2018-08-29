Dakota Johnson'ın alışveriş stili

Grinin Elli Tonu ile kariyerinde zirve yapan Dakota Johnson, market alışverişini stil dersine çevirdi. Özel hayatı hakkındaki soruları cevapsız bırakan oyuncu, alışveriş stiliyle bu ayın en şık ünlüleri arasında gösterildi.
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Coldplay grubunun solisti Chris Martin (41) ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan Dakota Johnson (28) önceki gün tatil yaptığı Malibu’da objektiflere yansıdı. Daily Mail'in haberine göre; bir markette görüntülenen ve özel hayatıyla ilgili soruları cevapsız bırakan Johnson market alışverişini bile şık stilini ve fiziğini göstermek için fırsata çevirdi.
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Grinin Elli Tonu filmiyle yıldızı parlayan ve tekrar seyirciyle buluşmaya hazırlandığı korku filmi Suspiria'nın fragmanıyla gündemde olan oyuncu Gucci spor ayakkabılarıyla kombinlediği dar kesim pantolonuyla adeta stil dersi verdi.
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Dakota Johnson'ın kimileri için zorunlu hatta kimi zaman çekilmez olan market alışverişini şıklık yarışına çevirmesi, Vogue'un amerikan edisyonu tarafından onu, ağustos ayının en şık giyinenler listesinde zirveye taşıdı. İşte bu ayın en şık ünlüleri....