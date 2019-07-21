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Damian Hurley miras mücadelesini kazandı

Trilyoner Peter Bing; torunu olan ünlü İngiliz model Elizabeth Hurley’in oğlu Damian’ı miras dışında bırakmak için açtığı davayı kaybetti.

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    Amerikalı iş adamı Steve Bing’in (54) eski tenisçi Lisa Bonder’dan Kira Kerkorian adında bir kızı, ünlü İngiliz model Elizabeth Hurley’den ise evlilik dışı doğan Damian adında bir oğlu var.

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    Steve Bing’in babası trilyoner Peter Bing; mirasından pay alamamaları için Kira (21) ile Damian’ı (17) torunluktan reddetti.

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    İki kardeşi mirasçıları arasından çıkarmak için gerekli evrakları düzenletti ve vasiyetinde yer alan torunlarının sayısını yarıya indirdi.

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    Ancak dede Peter Bing amacına ulaşamadı. Steve Bing, babasının torunlarını reddetmemesi ve mirasçı listesinden çıkarmaması için açtığı davayı kazandı.
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    Damian ile Kira böylece dedeleri Peter Bing’in mirasçı listesinde yer alacak.
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    Steve Bing, babasının kız kardeşi Mary ile ortak hareket ettiğini, tüm mirasın sadece Mary’nin iki çocuğuna kalması için çalıştıklarını söylemişti. Trilyoner dede, Stanford Üniversitesi’ne 50 milyon dolar bağış yapmıştı.
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