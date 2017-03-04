Dan Bilzerian ile Tyga partide

1 Dünya çapında on milyonlarca kullanıcısı bulunan fotoğraf ve video paylaşım sitesi Instagram’ın Kralı olarak nam salan Dan Bilzerian, son olarak ABD’nin California eyaletinin ‘zenginliği’ ile tanınan Bel Air bölgesinde ‘çılgın’ bir partide görüntülendi.

2 Instagram’da yayımladığı ultra lüks hayatıyla ün yapan Bilzerian’a, güvenliğini silahlı korumaların sağladığı partide, Brezilyalı aktris ve model Suelyn Medeiros ve Kylie Jenner’ın eski sevgilisi Tyga da eşlik etti. ABD vatandaşı Bilzerian poker oyuncusu ve sosyal medya kişiliği olarak tanınıyor.

3 Aslında ne iş yaptığı tam olarak bilinmese de bir poker oyuncusu olduğu ve bu sayede büyük kazanç elde ettiği bilinen Bilzerian'ın aslında büyük bir yalanın içinde olduğu iddia edilmişti.

4 Bunu ortaya atan da bir poker analisti olan Doug Polk. Genç uzman Dan Bilzerian hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Dan Bilzerian'ın poker oynama tarzının asla ona milyonlar kazandıracak kadar iyi olmadığını ileri süren Polk, Youtube'da bu konuda bir video yayınladı.

5 Polk "Dan Bilzerian, poker sayesinde milyonlar kazandığını söylüyor" diye başladığı iddiasını şöyle sürdürdü:

6 "Bilzerian'ın babası zamanında milyonlarca dolar kazandı. Baba Bilzerian 1980'li yıllarda cezaevine girdi ve 50- 60 milyon ceza ödemek zorunda kaldı. Ama bunun sadece birkaç milyonunu ödedi. Paranın geri kalanı kayıp ve nereye gittiği bilinmiyor."

7 Doug Polk, Bilzerian'ın poker oynarken çekilen görüntülerine de yer verdi.

8 Polk "Hepsinin de ötesinde onun çok iyi poker oynadığını söyleyemem" dedi.

9 İşin ilginç yanı da birçok usta poker oyuncusu, Dan Bilzerian'ın bu konuda çok da iyi olmadığı görüşünde birleşiyor.

10 Dan Bilzerian bu iddialara henüz bir yanıt vermedi.

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İşte Dan Bilzerian'ın fenomen haline gelmesini sağlayan o paylaşımlarından bazıları.

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