Danai Gurira’dan The Walking Dead'e duygusal veda

Ünlü oyuncu, “Dizinin ve bu rolü oynamanın benim hayatımın en saf oyuncaklarından biri olduğunu söylemek istiyorum. Bu insanlar ve şu anda burada olmayan insanlar arasında olmak mükemmel. Yaşadığım deneyim için şu an ifade edemeyeceğim kadar çok müteşekkirim” şeklinde konuştu.