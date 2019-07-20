Danai Gurira’dan The Walking Dead'e duygusal veda
ntv.com.tr
The Walking Dead dizisinden ayrıldığını duyuran Danai Gurira'nın duygusal vedasında rol arkadaşı Jeffrey Dean Morgan destek verdi.
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Danai Gurira, The Walking Dead dizisinin 10’uncu sezonunda artık yer almayacağını duygusal bir şekilde duyurdu.
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Dizide Michonne karakterine hayat veren 41 yaşındaki ABD’li oyuncu, San Diego’da yapılan 2019 Comic-Con panelinde yeni sezonda yer almayacağını söyledi.
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Gurira, “Bunun beni son sezonum olduğunu doğrulayabilirim. Ayrılıyorum” diyerek ağladı.
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Ünlü oyuncu, “Dizinin ve bu rolü oynamanın benim hayatımın en saf oyuncaklarından biri olduğunu söylemek istiyorum. Bu insanlar ve şu anda burada olmayan insanlar arasında olmak mükemmel. Yaşadığım deneyim için şu an ifade edemeyeceğim kadar çok müteşekkirim” şeklinde konuştu.
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Gurira, “Kalbim ayrılmıyor. Bu dizinin güzelliği The Walking Dead ailesinin sonsuza kadar sürmesinde. 2012’de diziye ilk geldiğimde bu enerjiyi hissettim ve bu hiç bitmedi” dedi.
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Duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncuya rol arkadaşları destek verirken Jeffrey Dean Morgan, Gurira’nın elini öptü.