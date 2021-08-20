Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar

Küresel eğlence sektörünün saygın dergisi Variety, film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncuları açıkladı. İngiliz aktör Daniel Craig (53), Knives Out filmi için yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşmayla zirveye yerleşti.

20.08.2021 - 10:07

Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar - 1
Daniel Craig, Knives Out filmi için yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma ile film başına en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti. 

Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar - 2
Onu, tek film için 50 milyon dolara anlaşan Dwayne Johnson (49) izliyor.

Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar - 3
King Richard filminden 40 milyon dolar kazanacak olan Will Smith (52) üçüncü
sırada.

Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar - 4
Hollywood'da ücret eşitliği bu yıl da sağlanamadı. Listenin ilk 10'unda sadece üç kadın oyuncu yer aldı. Film başına en yüksek kazanç, 25 milyon dolar ile Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence'a (31) ait. İşte en çok kazanan oyuncular....
Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar - 5
Ryan Gosling / The Grey Man / 20 milyon dolar

Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar - 6
Sandra Bullock / The Los City of D / 25 milyon dolar
Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar - 7
Julia Roberts / Leave the World Behind / 25 milyon dolar
Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar - 8
Jennifer Lawrence / Don't Look Up / 25 milyon dolar
Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar - 9
Mark Wahlberg / Spenser Confidential / 30 milyon dolar

Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar - 10


Leonardo DiCaprio / Don't Look Up / 30 milyon dolar
Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar - 11
Denzel Washington / The Little Things / 40 milyon dolar
Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar - 12
Will Smith / King Richard / 40 milyon dolar
Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar - 13
Dwayne Johnson / Red One / 50 milyon dolar

Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar - 14
Daniel Craig / Knives Out / 100 milyon dolar
Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar - 15

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER