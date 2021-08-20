Daniel Craig en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti: Film başına 100 milyon dolar

Küresel eğlence sektörünün saygın dergisi Variety, film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncuları açıkladı. İngiliz aktör Daniel Craig (53), Knives Out filmi için yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşmayla zirveye yerleşti.

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20.08.2021 - 10:07

Daniel Craig, Knives Out filmi için yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma ile film başına en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti.





Onu, tek film için 50 milyon dolara anlaşan Dwayne Johnson (49) izliyor.





King Richard filminden 40 milyon dolar kazanacak olan Will Smith (52) üçüncü

sırada.





Hollywood'da ücret eşitliği bu yıl da sağlanamadı. Listenin ilk 10'unda sadece üç kadın oyuncu yer aldı. Film başına en yüksek kazanç, 25 milyon dolar ile Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence'a (31) ait. İşte en çok kazanan oyuncular....

Ryan Gosling / The Grey Man / 20 milyon dolar





Sandra Bullock / The Los City of D / 25 milyon dolar

Julia Roberts / Leave the World Behind / 25 milyon dolar

Jennifer Lawrence / Don't Look Up / 25 milyon dolar

Mark Wahlberg / Spenser Confidential / 30 milyon dolar









Leonardo DiCaprio / Don't Look Up / 30 milyon dolar

Denzel Washington / The Little Things / 40 milyon dolar

Will Smith / King Richard / 40 milyon dolar

Dwayne Johnson / Red One / 50 milyon dolar





Daniel Craig / Knives Out / 100 milyon dolar