Daniel Craig sakat ayakla spor salonunda (Spor yapan ünlüler)

1 Bond 25’ın çekimleri sırasında düşen ve bacağından geçirdiği sakatlık sonucu setlere ara vermek zorunda kalan Daniel Craig spor salonunda... James Bond'un resmi twitter hesabından yayınlanan fotoğrafın altına 51 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta başlayacak çekimlere geri dönmek için sıkı bir çalışma programı uyguladığı notu düşüldü.

2 Kylie Jenner'ın 21. doğum günü kutlaması Kim Kardashian'ı spor tutkusundan

vazgeçirmedi. ABD’li reality show yıldızı Instagram hikayesinden partiye katıldığı ancak bunun spor yapmasına engel olmadığını Spor beklemez" notuyla paylaştı.

3 VIN DIESEL Sporu hayat biçimi haline getiren Hızlı ve Öfkeli'nin Dom'u, Avengers'ın Groot'u Vin Diesel, son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. Sadece kol kuvvetini kullanarak bir direkte havada duran ve yer çekimine meydan okuyan 50 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü: Bu gezegeni çok seviyorum. Hepinizin bu harika yazın keyfini çıkarmasını umuyorum.

4 GWYNETH PALTROW Hollywood’un ünlü oyuncusu Gwyneth Paltrow, sabah uyanır uyanmaz ilk işlerinden birininin spor yapmak olduğunu ifade etti.



Kendi internet sitesinde açıklama yapan 49 yaşındaki oyuncu, 45 dakika aerobik ve bir süre de kalça kaldırma egzersizleri yaptığını yazdı. Daha sonra duş aldığını belirten Paltrow, saçını kuruturken de egzersiz sonrası hareketler yaptığını da sözlerine ekledi.

5 BRITNEY SPEARS



Formunu korumak için spor salonunda saatlerini harcamaktan çekinmeyen Grammy ödüllü şarkıcı Britney Spears, antreman sonrası çekilmiş bu pozunu (mirror selfie) Instagram’ına yükledi.35 yaşındaki Spears’ın kaslı vücudu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

6 MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in paylaştığı kaslı fotoğraflar çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Uzun süredir Tai Chi sporuyla uğraşan Biricik Suden sosyal medya hesabından sık sık spor salonundan fotoğraflarını paylaşıyor. 56 yaşındaki Suden'in son paylaşımındaki fit görüntüsü takipçilerinin beğenisini kazandı. "YÜZDE 80'İ BESLENME"



Biricik Suden bir takipçisinden gelen, "Biricik Hanım nasıl besleniyorsunuz merak ediyorum.. Bir de haftanın kaç günü, kaç saat spor yapıyorsunuz? Ve kesinlikle süper görünüyorsunuz. Bravo size" yorumu üzerine; "Beslenme konusu çok detaylı buradan yazmam zor olur. Yeni sorulara kapı açar ve uzar gider. Spor haftada en az 3-4 gün yapmalısınız ben 7 gün yapıyorum. %80'i beslenmedir bu işin. En geç 23.00'da uyku da olmak da önemli." açıklamasında bulundu.

7 Müjde Uzman spor salonunda çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. 34 yaşındaki oyuncu paylaşımlarının arasına sahile inmeden önce a da yoğunluğunun arasında formda kalmak için yapabileceği, basit ama etkili hareketler videosunu eklemeyi de ihmal etmedi.

8 Jennifer Lopez Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, spor tutkusu ve fit vücuduyla biliniyor. 49 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafıyla vücudunun son halini takipçilerine gösterdi. Ayna selfie’si çeken Lopez, belirgin karın kaslarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, fotoğrafını “Provalar öncesi hazırlık. Turne zamanı yaklaştı” mesajıyla paylaştı. Lopez, 7 Haziran’da başlayacağı It’s My Party adlı Amerika turnesi kapsamında, 24 Temmuz’da 50’nci doğum gününü de kutlayacak.

9 Yağmur Sarnıç Yağmur Sarnıç spor salonunda karın kaslarını gösterdiği bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

10 Yağmur Sarnıç: Siz Uyurken ben

11 Gülben Ergen DoğrulanmışAna oğul enerjimizin tuttuğu, keyfimizin yerinde olduğu ve sporu, sağlıklı beslenmeyi, sohbet etmeyi sevdiğimiz doğrudur

12 Deniz Akkaya Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Akkaya, bu kez spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.







13 Ağırlık çalışırken kol kaslarını gösteren Akkaya, takipçilerini şaşırttı. Eski mankenin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı

14 Sedef Avcı: Tepetaklak

15 Mine Tugay Oyuncu Mine Tugay Instagram'dan sık sık paylaştığı spor fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.

16 Eda Taşpınar Eda Taşpınar, Instagram paylaşımına İngilizce olarak şunları yazdı: "Kim olduğunu hatırla. Tartıdaki sayı, karnen veya banka hesabın olmadan. Sahip olduğun arkadaş sayısı veya sahip olduğun pahalı şeyler olmadan. Kim olduğunu, özünü, gerçek kişiliğini tanı."

17 Taşpınar daha önce de spor yaparken çekilmiş bir videosunu "Üzgünüm, emir almıyorum. Bazen tasviyeleri dinliyorum" notuyla paylaşmıştı.

18 Gökçe Bahadır

19 Mine Tugay Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabından "En sevdiğim yoga pozu" notuyla videosunu paylaştı.

20 Gülben Ergen Pilates yaparken fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen "Nazar etme ne olur çalış senin de olur" notu düşmeyi ihmal etmedi. Bir yılbaşı etkinliğine katılan Ergen "Ben o pozdan sonra düştüm. Bacağım şişti, çok kötü morardı. Çocuklar da çok üzüldü. Buz tedavisi uyguladı. Gerçekten zor bir poz. Yarım saat onun için uğraştım. O pozu verdiğime ben de inanamadım" diye konuştu.

21 Emina Jahovic Emina Jahovic spor yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına No rest is worth anything, except the rest that is earned (Dinlenmeyi hak etmek gibisi yoktur) notu düştü.

22 Özge Özpirinçci Özge Özpirinçci spor yaparken çekilmiş fotoğrafını şu not ile paylaştı: Melis Yengil: Bacaklarını yere paralel yap Ben: İstersen ellerimi de bırakayım Meliscim ha? (Suratındaki o zavallı ifade! Oysa sadece nefes veriyorum)

23 Demet Özdemir Star TV'nin sevilini dizisi Erkenci Kuş'un Sanem'im Demet Özdemir formunu spora borçlu.





24 26 yaşındaki oyuncu pilates fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

25 Dua Lipa Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşı Nathalie Ballout ile spor salonunda çekilen karesini sosyal medyadan yayınlandı.

26 Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç'ın spor salonunda verdikleri spor pozunu sosyal medyadan paylaştı. Sevgilisi Deniz'i kucağına alarak aşağıya sarkıtan Andıç, poz vermeyi de ihmal etmedi.



Andıç ve Deniz, fotoğrafı karşılıklı olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.

27 Barış Murat Yağcı Spora olan tutkusu ile bilinen oyuncu Barış Murat Yağcı, pilatese başlayan erkekler kervanına katıldı. Kas germe hareketlerini yaparken, cadilak aletine sığamayan genç oyuncunun tavandan destek alması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

28 Gizem Karaca

29 Müjde Uzman Müjde Uzman, spor yaparken çekilen karesini sosyal medyadan paylaştı. Uzman altına ise şu notu düştü: "Akıl sağlığı korumak için birebir"

30 Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı 'Sabah sporu tamamdır'

31 Nesrin Cavadzade Bizim Hikaye dizisinin yıldızı Nesrin Cavadzade'nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafındaki yorumuyla gündeme geldi.



Bir hayranının, "Üç lahmacun ve bir künefeden sonra bu vücudu görmemeliydim" şeklindeki yorumuna Cavadzade cevap verdi. 36 yaşındaki oyuncu, "Yemin ediyorum ben de yiyorum, ama sonra koşuyorum" dedi.

32 Nilüfer Gürbüz spor yaparken çekilmiş fotoğrafını "Dayimgille yoga keyfi" notuyla paylaştı,.

33 EMİNE SANDAL Mustafa Sandal’ın eşi Emina Sandal ülkesi Sırbistan’ın, Novi Pazar kentindeki bir ormanda yürüyüşe çıktı. Adeta akrobatlar gibi spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Sandal tatil sonrası formunu korumak için sınırlarını ne kadar zorladığı gözler önüne serdi.

34 ÖZGE BORAK



Özge Borak, Hollywood yıldızı Jean-Claude Van Damme'ın bacak açma hareketini bir boks ringindeki iplerin üzerinde denedi. Ünlü oyuncu, bu konuda ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Borak, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Van Damme olma çabası. Dur hava atıyım azıcık bak! Henüz çok az durabiliyorum zamanla daha iyi olacak abisi" notunu yazdı.

35 Ahmet Kural, sosyal medyada başlayan spor salonu ve filtresiz fotoğraf paylaşma akımına ilginç bir paylaşım yaparak katıldı.

36 35 yaşındaki oyuncu, spor salonunda yaptığı antreman sonrasında çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından, ‘Fitnesiz, no fitne’ notunuyla paylaştı.

37 Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, Men’s Health dergisine kapak oldu. Kaslarını gözler önüne serdiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

38 Popçu Murat Boz’un spor sonrası çekilen fotoğrafını abisi Ali Boz Instagram’a “İrade ve disiplin” notuyla yükledi. Boz’un fotoğrafı binlerce yorum ve beğeni aldı.

39 Popçu Murat Boz (38) 3 yıldır haftanın 5 günü spor yapıyor. Can Yaman ise haftanın 6 günü spor salonundan çıkmıyor. İşte onlar gibi spor yapan ünlüler...

40 Nurgül Yeşilçay yeni sezona hazırlanıyor Su sıralar tatil için Bodrum'da bulunan Nurgül Yeşilçay vaktinin neredeyse tamamını spor yaparak geçiriyor. Yeni sezon öncesi enerji depolayan Yeşilçay, zorlu bir hareket denedi.Güzel oyuncu çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. 41 yaşındaki oyuncunun performansı tam not aldı.

41 Şeyma Subaşı 'Another yoga session'

42 Ziynet Sali: Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur...

43 ANNE HATHAWAY



Ünlü oyuncu Anne Hathaway, Hollywood'taki bir fitness salonunda ağırlık çalışırken görüntülendi. 35 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, spor hocası eşliğinde ağır hallerler kaldırdı. Hathaway'in sağlığını ve formunu korumak için düzenli spor yaptığı biliniyor.

44 EMİNA JAHOVIC

45 Geçtiğimiz yıllarda teknede çekilen göbekli fotoğraflarıyla uzun süre gündemde kalan Murat Boz, bu olay sonrası sıkı bir diyet ve spor programıyla kısa sürede kendisini toplamıştı. O günlerden beri sporu hayatının merkezine koyan Boz, tüm yoğunluğuna ve konser programlarına rağmen sporu asla ihmal etmiyor. Baklavaları ve kaslı vücuduyla dikkat çeken şarkıcının, sırrı da ortaya çıktı. Spor salonundan çıkmayan şarkıcı; özel hocalar eşliğinde, vücuda elektrik verilen X-Body'yle ağırlık çalışarak ve squat yaparak form tutuyor.

46 ENGİN ÖZTÜRK Engin Öztürk akşam yürüyüşü yaparken objektiflere yansıdı. Öztürk, "Fırsat buldukça spor yapıyorum, akşam yürümek iyi geliyor" dedi.



6 km yürüdüğünü belirten Öztürk, "Arkadaşlar çok terledim, bu sıcak havada hasta olmayalım" diyerek, sahil yürüyüşüne devam etti. Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği 'Şehzade Selim' karakteriyle yıldızı parlayan son olarak ise Diriliş Ertuğrul Günalp 'ı olarak rol alanakşam yürüyüşü yaparken objektiflere yansıdı. Öztürk, "Fırsat buldukça spor yapıyorum, akşam yürümek iyi geliyor" dedi.6 km yürüdüğünü belirten Öztürk, "Arkadaşlar çok terledim, bu sıcak havada hasta olmayalım" diyerek, sahil yürüyüşüne devam etti.

47 Arif ve 216'nın yıldızları Cem Yılmaz ve Ozan Güven

48 SERENAY SARIKAYA Son olarak Fi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, projenin finalinin ardından spor yapmaya devam ediyor. Sarıkaya spor salonunda çekilen bir karesini, "Birgün yine çocuklar gibi şendim" mesajıyla yayınladı.

49 GÖKÇE BAHADIR "Güneş yokken varmış gibi davranmak. Denge önemli"

50 CEM YILMAZ 3 ayda 12 kilo veren Cem Yılmaz spor salonunda oğlu Kemal ile paylaştığı fotoğrafın altına: "Kemal Team!" notunu düştü.

51 Nur Fettahoğlu "Gün geçtikçe daha çok keşfetmek, bedenini çözümlemek"

52 Berrak Tüzünataç Çi'nin Özge'si Berrak Tüzünataç spora ağırlık verdi. Tüzünataç sosyal medyadan spor yaparken çekilen karelerini paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "1 yıldır imkansız görünen, asla yapamam dediğim, bir yargımdan daha özgürleştim bugün"

53 BERRAK TÜZÜNATAÇ Fi dizisinde rol alan Berrak Tüzünataç, "Yargılardan ve korkulardan kurtulmak ne güzel, ne özgürleştirici, ne güçlü bir şey. Teşekkürler yoga ve tabii ki kendimi her zaman ileri iten bünyeme de teşekkürler" dedi.

54 ELÇİN SANGU Kiralık Aşk'ın Defne'si Elçin Sangu formunu yaptığı spora borçlu...

55 NESRİN CAVADZADE Oyuncu Nesrin Cavadzade, spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. 34 yaşındaki oyuncu fotoğrafının altına "Bu kız yapabilir" (Thes girl can) notunu düştü.

56 GÖZDE ÇIĞACI Pilatesin 5. günüydü, acısa da öldürmedi

57 BİRİCİK SUDEN Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından sık sık spor yaparken fotoğrafını paylaşıyor. Tai Chi sporuyla uğraşan Suden'in kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf takipçileri ikiye böldü.Suden'in kaslı vücudunu gözler önüne serdiği fotoğraf, bazı takipçiler tarafından beğenilirken pek çok takipçisinin de eleştirisini aldı.

58 BİRİCİK SUDEN 54 yaşındaki tasarımcı, daha önce de antreman görüntüleriyle gündeme gelmişti. Profesyonel spor hocasının gözetiminde ağırlık çalışan Suden, paylaştığı videoda bacak kaslarını güçlendirdiği program esnasında ağırlıkları arttırdı. Tam 190 kilo ağırlıkla çalışan Biricik Suden'in hiç zorlanmadan mekanizmayı bacaklarıyla hareket ettirmesi takipçileri tarafından büyük takdir topladı. Ağırlığı 15 x 4 set yani 60 kez bacaklarıyla iten Suden, bir sonraki hedefinin ise 220 kilo olduğunu söyledi..

59 EZGİ MOLA Kilolu olduğu dönemde kimsenin kendisine başrol vermediğini; zayıfladığında ise daha ön planda olan karakterlere hayat verdiğini söyleyen Ezgi Mola, spor salonundan bir fotoğraf paylaştı. Mola "antreman bitti" diyince ben notunu düştü.

60 BURAK ÖZÇİVİT Kara Sevda'da Kemal karakterine hayat veren ve şu sıralar Fahriye Evcen'le düğün hazırlıklarına başlayan Burak Özçivit, açık havada spor yaparken çekilen bir karesini sosyal medyadan paylaştı.

61 EMİNA JAHOVIC

62 BARIŞ ARDUÇ Hazır mısın?

63 IRMAK ÜNAL

64 KEREM BÜRSİN

65 EDA TAŞPINAR Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen sosyetik güzel Eda Taşpınar spor yaparken çekilmiş bir karesini sosyal medyadan paylaştı. Modaya merakıyla bilinen ve modellik yapan Taşpınar, paylaşımının altınsa ise şu notu düştü: Kanatlarımı açarak uçabileceğim

66 ÇİĞDEM BATUR

67 DENİZ AKKAYA

68 EZGİ MOLA

69 EBRU ŞALLI

70 GÖKHAN TÜRKMEN "Öyle dümdüz gitti!"

71 IVANA SERT

72 FUNDA ARAR

73 BURCU ESMERSOY

74 HELİN AVŞAR

75 ASENA TUĞAL

76 İREM DERİCİ

77 İREM SAK

78 EMİNA SANDAL

79 HATİCE

80 YONCA EVCİMİK

81 ADRIANA LIMA Türk yazar Metin Hara ile aşk yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima, karın kaslarını göstermek istediği paylaşım ile cesaretini konuşturdu.



Son dönemde kilo aldığı iddialarıyla eleştirilen 36 yaşındaki Lima, Instagram hesabının hikaye kısmından karın kası paylaşımı yaptı.