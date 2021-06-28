Daniel Fryer'dan Taylor Hill'e evlilik teklifi

ABD'li model Taylor Hill, sevgilisi Daniel Fryer'dan aldığı evlilik teklifini Instagram'dan yayınladı.

28.06.2021 - 09:02

Daniel Fryer'dan Taylor Hill'e evlilik teklifi - 1
Taylor Hill, sevgilisi Daniel Fryer'dan evlilik teklifi aldı. O anları ve yüzüğünü sosyal medya hesaplarından paylaşan model, karelerin altına, "Benim en iyi arkadaşım, ruh eşim, seni her zaman seveceģim" notunu düştü.
Daniel Fryer'dan Taylor Hill'e evlilik teklifi - 2
Fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajlari aldı.25 yaşındaki Hille meslektaşları Hailey Baldwin, Lais Ribeiro, Lily Aldridge, Bella Hadid ve Martha Hunt gibi isimler yorumlar yazdı.

Daniel Fryer'dan Taylor Hill'e evlilik teklifi - 3
Michael Stephen Shank ile uzun süreli birlikteliğini noktalayan Hill, ilk olarak Şubat 2020'de Fryer ile birlikte görüntülenmişti.
Daniel Fryer'dan Taylor Hill'e evlilik teklifi - 4
Taylor Hill evlilik teklifi sonrası ilk kahvaltı fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.
Daniel Fryer'dan Taylor Hill'e evlilik teklifi - 5
Taylor Hill'in tatil fotoğraflarından bazıları...
Daniel Fryer'dan Taylor Hill'e evlilik teklifi - 6
Daniel Fryer'dan Taylor Hill'e evlilik teklifi - 7
Daniel Fryer'dan Taylor Hill'e evlilik teklifi - 8
Daniel Fryer'dan Taylor Hill'e evlilik teklifi - 9

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER