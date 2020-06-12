Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri)

'İnsanlar çift yaratılmışlardır' denir. Bazı insanlar, bu sözün gerçekliğine inandıracak kadar birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çekiyor. Bu durum ünlü oyuncular söz konusu olduğunda onlara dublörlük yapmak için büyük avantaj sağlıyor. Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe'in dublörlere de Oscar verilmesi önerisi gözleri bu alana çevirdi. İşte Radcliffe'in Akademi önerisi ve ünlülere neredeyse ikiz kardeşleri kadar benzeyen dublörleri...

ntv.com.tr

Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 1

Daniel Radcliffe sinema sektöründeki dublörlerin de çalışmalarının Akademi tarafından tanınması gerektiğini söyledi. Harry Potter serisinde uzun yıllar dublörlüğünü yapan David Holmes’la birlikte, ünlü aksiyon sahnelerinin gerçek kahramanları dublörlerle röportajlar içerecek bir podcast yayını başlatan oyuncu, Akademi üyelerine nefes kesen sahneler için hayatlarını tehlikeye atan dublörlere ait bir kategori açılması çağrısında bulundu.

Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 2

Dublör sahnelerinin bir sanat biçimi olduğunu söyleyen Radcliffe, "Bir dublörün yer aldığı muhteşem bir sahnenin ardındaki sanatı göremiyorsanız yeterince dikkatli bakmıyorsunuz demektir" dedi.

İşte Daniel Radcliffe'in açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen ünlüler ve dublörleri...

Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 3
Angelina Jolie


Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 4
Stephanie Corneliussen
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 5
Jason Momoa, Amber Heard, Joanna Bennett ve  Ryan Tarran / Aquaman (2018)
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 6
Emilia Clarke ve dublörü Rosie Mac.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 7
Bryce Dallas Howard
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 8
Jessica Chastain (2015)
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 9

Tom Hardy
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 10
Logan Marshall-Green
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 11
Henry Cavill
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 12
Matt Bomer
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 13
Chris Hemsworth ve dublörü, Thor setinden.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 14
Jennifer Aniston ve dublörü
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 15
Johnny Depp'in yıldızının parlamasını sağlayan "Karayip Korsanları" filmindeki başarısında, ona ikizi kadar benzeyen dublörü Tony Angelotti'nin de payı var.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 16
Brad Pitt ve dublörü.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 17

Reese Witherspoon ve Marilee

Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 18
Chris Evans ve dublörü Kaptan Amerika: Kış Askeri setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 19

Daniel Craig ve önceki James Bond filminden dublörüyle.

Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 20
Cara Delevingne ve dublörü Tara Macken Suicide Squad: Gerçek Kötüler setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 21
Harrison Ford ve Stuntman Vic Armstrong
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 22
Uma Thurman ve Stuntwoman Zoe Bell
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 23
Nicole Kidman ve İkiz Dublörü Alicia Vela-Bailey (Just Go With It).
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 24
Sebastian Stan ve dublörü James Young Kaptan Amerika: Kış Askeri setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 25
Bryce Dallas Howard ve dublörü Whitney Coleman Jurassic World setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 26
Arnold Schwarzenegger, dublörlüğünü yapan Peter Kent'le kardeş gibi. The Terminator setinden.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 27
Colin Firth ve dublörü Rick English, Kingsman: Gizli Servis setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 28
Léa Seydoux ve dublörü Gemita Samarra Spectre setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 29
Charlize Theron ve Alicia Vela-Bailey.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 30
Christian Bale ve Tom Hardy dublörleriyle Kara Şövalye Yükseliyor setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 31
Chris Pratt ve dublörü Tony Mcfarr Jurassic World setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 32
"Mad Max: Fury Road" filminde Tom Hardy ve dublörü Jacob Tomuri'nin benzerliği dikkat çekici.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 33
Natalie Portman ve balerin Sarah Lane.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 34
Reese Witherspoon ve ikiz dublörü Marny Eng (Don't Mess With Texas).
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 35
Shailene Woodley ve dublörü Alicia Vela Bailey Uyumsuz setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 36
Liam Neeson ve ikiz dublörü Mark Vanselow (Gunshy).
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 37
Chris Pratt ve dublörü Tony Mcfarr Galaksinin Koruyucuları 2 setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 38
Mark Wahlberg ve dublörü Dan Mast Transformers: Kayıp Çağ setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 39
Andrew Garfield ve dublörü William Spencer İnanılmaz Örümcek Adam 2 setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 40
Cameron Diaz ve dublörü
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 41
Sacha Baron Cohen ve İkiz Dublörü Oliver Keller (The Dictator).
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 42
Dwayne Johnson ve dublörü Pain And Gain setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 43
Ryan Reynolds ve dublörü Will Erichson Deadpool setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 44
"Hobit" filminde Ken Stott'un ikizi gibi duran dublörü Peter Dillon.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 45
Emma Watson'ın "Harry Potter" filminde bir değil tam üç dublörü vardı.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 46
Gwendoline Christie ve Rory Mccann "Game of Thrones" dizisinin iki usta oyuncusu, sette dublörleri ile böyle poz verdi. 1,91 metre uzunluğunda olan Gwendoline Christie'nin dublörünün bir erkek olması dikkat çekici.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 47
Hugh Jackman ve "X Men: Son Direniş" filminde dublörlüğünü üstlenen Richard Bradshaw kardeşi gibi duruyor.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 48
"Wonder Woman" filminde Lynda Carter'ın dublörlüğünü Jeannie Epper üstlendi.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 49
"Yıldız Savaşları: Jedi'nin Dönüşü" filminde rol alan Carrie Fisher ile dublörü Tracy Eddon'u ayırt etmek çok zor.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 50
"A Couple of Dicks" filminde Bruce Willis'in dublörlüğünü iki kişi üstlendi.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 51
"Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği" filminde Elijah Woods'un dublörü Kiran Shah, çok daha kısa boylu olmasına rağmen yüzü ve saçlarıyla oyuncuya tıpa tıp benziyor.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 52
"Müzede Bir Gece 3" filminde Robin Williams'ın dublörlüğünü Mike Mitchell üstlendi.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 53
Matthew Morrison ve dublörü, Glee setinden.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 54
Game of Thrones dizisinde Khaalesi ve Tyrion Lannister karakterlerinin dublörleri bir arada.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 55
"Titanic" filmiyle dünya çapında üne kavuşan Kate Winslet'ın başarısında dublörü Sarah Franzl'ın katkısını es geçmemek gerekiyor.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 56
Game of Thrones oyuncusu Faye Marsay'ın dublörü Casey Michaels ona tıpatıp benziyor.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 57
"Sihirbazlar Çetesi" filminde Mark Ruffalo'nun dublörü Anthony Molinari, aktöre ikizi kadar benziyor.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 58
"Buffy the Vampire Slayer" filminde Alyson Hannigan'ın dublörlüğünü üç oyuncu üstlendi.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 59
Arnold Schwarzenegger, "Komando" filminde dublörlüğünü yapan Peter Kent'le kardeş gibi.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 60
"Yüzüklerin Efendisi" filminde Ian Mckellen'in iki dublörü...
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 61
"Ant-Man" filminde Michael Douglas'ın dublörlüğünü, ona tıpatıp benzeyen Mike Runyard üstlendi.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 62
Son filmi "Gerçek Kötüler"in çekimlerinde Margot Robbie'ye dublörü olarak Ingrid Kleinig eşlik etti.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 63
Sir Christopher Lee ve dublörü Star Wars: Attack Of The Clones setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 64
Robert Deniro ve dublörü, Kirli Dede setinden.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 65
Adam Sandler, Los Angeles'taki 'Jack and Jill' setinde, dublörüyle neredeyse hiç farklı görünmüyor.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 66
Angelina Jolie ve dublörü, gerilim filmi Salt'ın sahnesinde çekim yaparken...
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 67
Anna Paquin, Brit Morgan (True Blood) ve dublörleri.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 68
Anthony Mackie ve dublörü
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 69
Christian Slater ve The Forgotten setindeki dublörü.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 70
January Jones ve dublörü.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 71
Jennifer Lopez ve dublörü, Lopez'in dublörünün erkek olması çok ilginç. Meksika'daki "Follow the Leader"ın müzik videosunu filme çekerken.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 72
Liam Neeson ve dublörü, Los Angeles'taki Taken 3 setinden.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 73
Lily Collins ve dublörü, The Mortal Instruments: Bones Şehri setinden.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 74
Megan Fox ve dublörü, Teenage Mutant Ninja Turtles adlı setten bir görüntü.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 75
Michael Fassbender ve dublörü.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 76
Melissa McCarthy ve dublörü Luci Romberg Ghostbusters: Hayalet Avcıları setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 77
Patrick Dempsey ve dublörü Transformers setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 78
Rob Pattinson ve dublörü.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 79
Rupert Grint ve Anthony Knight.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 80
Scarlett Johansson ve dublörü.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 81

Taylor Lautner ve dublörü, Twilight setinden.

Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 82
Tom Cruise ve dublörü.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 83
Zac Efron ve dublörü, Kirli Dede setinden.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 84
Zooey Deschanel ve dublörü.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 85
Chandler Riggs ve ikiz dublörü Emily Brobst (29) (The Walking Dead).
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 86
Danny Trejo ve ikiz dublörü Norman Mora (Machete).
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 87
Gerard Butler ve ikiz dublörü Ele Bardha (Machine Gun Preacher).
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 88
Mila Kunis ve ikiz dublörü Kachina Dechert (The Angriest Man In Brooklyn).
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 89
Regina King ve dublörü.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 90
Daniel Radcliffe, Robbie Coltrane ve dublörleri.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 91
Kate Beckinsale ve dublörü.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 92
Lucy Lawless ve Zoe Bell.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 93
Shia LaBeouf ve ikiz dublörü Colin Follenweider (Transformers 3).
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 94

Tom Hardy ve dublörü, Londra Legend film setinden.

Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 95
Ginnifer Goodwin ve dublörü, Once Upon a Time seti.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 96

Margot Robbie ve dublörü, Suicide Squad setinden.

Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 97
Elizabeth Banks ve dublörü, Vancouver'daki Power Rangers setinde.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 98
Jennifer Lopez, New York City'de gösterilen hit şovu 'Shades of Blue' için koşu sahneleri hazırlarken onunla benzerlikteki dublörüyle konuşuyor.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 99
Anna Kendrick ve dublörü.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 100
Donnie Wahlberg ve dublörü.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 101
Benedict Cumberbatch ve Zachary Quinto, Star Trek Into Darkness için bir dövüş sahnesi çekmeye çalışıyorlardı. Hemen arkalarında her ikisinin de dublörü bulunuyor.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 102
Hugh Jackman ve Avustralya filmindeki dublörü.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 103
Selena Gomez ve dublörü, Waverly Place'in Sihirbazları setinden.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 104
Dylan O 'Brien ve dublörü, Teen Wolf setinden.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 105

İzlenme rekorları kıran Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinde hamile olan Lena Headey'in (sağda) yerine çıplak sahnelerde "vücut dublörlüğü" yapan Rebecca Van Cleave (solda) oynuyor. Headey, dizinin beşinci sezonunda hamileydi.

HAMİLEYKEN EN İYİ ROLLERİNİ OYNAYAN OYUNCULAR

Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 106
Victoria Justice ve dublörü, Victorious setinden.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 107
Dove Cameron ve dublör, Liv ve Maddie setinden.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 108
Miley Cyrus ve dublörü, Hannah Montana setinden.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 109
Tyler Posey ve dublörü, Teen Wolf setinden.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 110
Vanessa Ray ve dublörü, Pretty Little Liars setinden.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 111
Jennette McCurdy ve dublörü, Sam & Cat setinden.
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri) - 112
Big Time Rush grubu ve dublörleri.

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