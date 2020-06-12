Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri)

'İnsanlar çift yaratılmışlardır' denir. Bazı insanlar, bu sözün gerçekliğine inandıracak kadar birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çekiyor. Bu durum ünlü oyuncular söz konusu olduğunda onlara dublörlük yapmak için büyük avantaj sağlıyor. Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe'in dublörlere de Oscar verilmesi önerisi gözleri bu alana çevirdi. İşte Radcliffe'in Akademi önerisi ve ünlülere neredeyse ikiz kardeşleri kadar benzeyen dublörleri...

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ntv.com.tr

Daniel Radcliffe sinema sektöründeki dublörlerin de çalışmalarının Akademi tarafından tanınması gerektiğini söyledi. Harry Potter serisinde uzun yıllar dublörlüğünü yapan David Holmes’la birlikte, ünlü aksiyon sahnelerinin gerçek kahramanları dublörlerle röportajlar içerecek bir podcast yayını başlatan oyuncu, Akademi üyelerine nefes kesen sahneler için hayatlarını tehlikeye atan dublörlere ait bir kategori açılması çağrısında bulundu.

Dublör sahnelerinin bir sanat biçimi olduğunu söyleyen Radcliffe, "Bir dublörün yer aldığı muhteşem bir sahnenin ardındaki sanatı göremiyorsanız yeterince dikkatli bakmıyorsunuz demektir" dedi. İşte Daniel Radcliffe'in açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen ünlüler ve dublörleri...

Angelina Jolie







Stephanie Corneliussen

Jason Momoa, Amber Heard, Joanna Bennett ve Ryan Tarran / Aquaman (2018)

Bryce Dallas Howard

Jessica Chastain (2015)



Tom Hardy

Logan Marshall-Green

Henry Cavill

Matt Bomer

Chris Hemsworth ve dublörü, Thor setinden.

Jennifer Aniston ve dublörü

Johnny Depp 'in yıldızının parlamasını sağlayan "Karayip Korsanları" filmindeki başarısında, ona ikizi kadar benzeyen dublörü Tony Angelotti'nin de payı var.

Brad Pitt ve dublörü.

Reese Witherspoon ve Marilee

Chris Evans ve dublörü Kaptan Amerika: Kış Askeri setinde.

Daniel Craig ve önceki James Bond filminden dublörüyle.

Cara Delevingne ve dublörü Tara Macken Suicide Squad: Gerçek Kötüler setinde.

Harrison Ford ve Stuntman Vic Armstrong

Uma Thurman ve Stuntwoman Zoe Bell

Nicole Kidman ve İkiz Dublörü Alicia Vela-Bailey (Just Go With It).

Sebastian Stan ve dublörü James Young Kaptan Amerika: Kış Askeri setinde.

Bryce Dallas Howard ve dublörü Whitney Coleman Jurassic World setinde.

Arnold Schwarzenegger, dublörlüğünü yapan Peter Kent'le kardeş gibi. The Terminator setinden.

Colin Firth ve dublörü Rick English, Kingsman: Gizli Servis setinde.

Léa Seydoux ve dublörü Gemita Samarra Spectre setinde.

Charlize Theron ve Alicia Vela-Bailey.

Christian Bale ve Tom Hardy dublörleriyle Kara Şövalye Yükseliyor setinde.

Chris Pratt ve dublörü Tony Mcfarr Jurassic World setinde.

"Mad Max: Fury Road" filminde Tom Hardy ve dublörü Jacob Tomuri'nin benzerliği dikkat çekici.

Natalie Portman ve balerin Sarah Lane.

Reese Witherspoon ve ikiz dublörü Marny Eng (Don't Mess With Texas).

Shailene Woodley ve dublörü Alicia Vela Bailey Uyumsuz setinde.

Liam Neeson ve ikiz dublörü Mark Vanselow (Gunshy).

Chris Pratt ve dublörü Tony Mcfarr Galaksinin Koruyucuları 2 setinde.

Mark Wahlberg ve dublörü Dan Mast Transformers: Kayıp Çağ setinde.

Andrew Garfield ve dublörü William Spencer İnanılmaz Örümcek Adam 2 setinde.

Cameron Diaz ve dublörü

Sacha Baron Cohen ve İkiz Dublörü Oliver Keller (The Dictator).

Dwayne Johnson ve dublörü Pain And Gain setinde.

Ryan Reynolds ve dublörü Will Erichson Deadpool setinde.

"Hobit" filminde Ken Stott'un ikizi gibi duran dublörü Peter Dillon.

Emma Watson'ın "Harry Potter" filminde bir değil tam üç dublörü vardı.

Gwendoline Christie ve Rory Mccann " Game of Thrones " dizisinin iki usta oyuncusu, sette dublörleri ile böyle poz verdi. 1,91 metre uzunluğunda olan Gwendoline Christie'nin dublörünün bir erkek olması dikkat çekici.

Hugh Jackman ve "X Men: Son Direniş" filminde dublörlüğünü üstlenen Richard Bradshaw kardeşi gibi duruyor.

"Wonder Woman" filminde Lynda Carter'ın dublörlüğünü Jeannie Epper üstlendi.

"Yıldız Savaşları: Jedi'nin Dönüşü" filminde rol alan Carrie Fisher ile dublörü Tracy Eddon'u ayırt etmek çok zor.

"A Couple of Dicks" filminde Bruce Willis'in dublörlüğünü iki kişi üstlendi.

"Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği" filminde Elijah Woods'un dublörü Kiran Shah, çok daha kısa boylu olmasına rağmen yüzü ve saçlarıyla oyuncuya tıpa tıp benziyor.

"Müzede Bir Gece 3" filminde Robin Williams'ın dublörlüğünü Mike Mitchell üstlendi.

Matthew Morrison ve dublörü, Glee setinden.

Game of Thrones dizisinde Khaalesi ve Tyrion Lannister karakterlerinin dublörleri bir arada.

"Titanic" filmiyle dünya çapında üne kavuşan Kate Winslet'ın başarısında dublörü Sarah Franzl'ın katkısını es geçmemek gerekiyor.

Game of Thrones oyuncusu Faye Marsay'ın dublörü Casey Michaels ona tıpatıp benziyor.

"Sihirbazlar Çetesi" filminde Mark Ruffalo'nun dublörü Anthony Molinari, aktöre ikizi kadar benziyor.

"Buffy the Vampire Slayer" filminde Alyson Hannigan'ın dublörlüğünü üç oyuncu üstlendi.

Arnold Schwarzenegger, "Komando" filminde dublörlüğünü yapan Peter Kent'le kardeş gibi.

"Yüzüklerin Efendisi" filminde Ian Mckellen'in iki dublörü...

"Ant-Man" filminde Michael Douglas'ın dublörlüğünü, ona tıpatıp benzeyen Mike Runyard üstlendi.

Son filmi "Gerçek Kötüler"in çekimlerinde Margot Robbie'ye dublörü olarak Ingrid Kleinig eşlik etti.

Sir Christopher Lee ve dublörü Star Wars: Attack Of The Clones setinde.

Robert Deniro ve dublörü, Kirli Dede setinden.

Adam Sandler, Los Angeles'taki 'Jack and Jill' setinde, dublörüyle neredeyse hiç farklı görünmüyor.

Angelina Jolie ve dublörü, gerilim filmi Salt'ın sahnesinde çekim yaparken...

Anna Paquin, Brit Morgan (True Blood) ve dublörleri.

Anthony Mackie ve dublörü

Christian Slater ve The Forgotten setindeki dublörü.

January Jones ve dublörü.

Jennifer Lopez ve dublörü, Lopez'in dublörünün erkek olması çok ilginç. Meksika'daki "Follow the Leader"ın müzik videosunu filme çekerken.

Liam Neeson ve dublörü, Los Angeles'taki Taken 3 setinden.

Lily Collins ve dublörü, The Mortal Instruments: Bones Şehri setinden.

Megan Fox ve dublörü, Teenage Mutant Ninja Turtles adlı setten bir görüntü.

Michael Fassbender ve dublörü.

Melissa McCarthy ve dublörü Luci Romberg Ghostbusters: Hayalet Avcıları setinde.

Patrick Dempsey ve dublörü Transformers setinde.

Rob Pattinson ve dublörü.

Rupert Grint ve Anthony Knight.

Scarlett Johansson ve dublörü.

Taylor Lautner ve dublörü, Twilight setinden.

Tom Cruise ve dublörü.

Zac Efron ve dublörü, Kirli Dede setinden.

Zooey Deschanel ve dublörü.

Chandler Riggs ve ikiz dublörü Emily Brobst (29) (The Walking Dead).

Danny Trejo ve ikiz dublörü Norman Mora (Machete).

Gerard Butler ve ikiz dublörü Ele Bardha (Machine Gun Preacher).

Mila Kunis ve ikiz dublörü Kachina Dechert (The Angriest Man In Brooklyn).

Regina King ve dublörü.

Daniel Radcliffe, Robbie Coltrane ve dublörleri.

Kate Beckinsale ve dublörü.

Lucy Lawless ve Zoe Bell.

Shia LaBeouf ve ikiz dublörü Colin Follenweider (Transformers 3).

Tom Hardy ve dublörü, Londra Legend film setinden.

Ginnifer Goodwin ve dublörü, Once Upon a Time seti.

Margot Robbie ve dublörü, Suicide Squad setinden.

Elizabeth Banks ve dublörü, Vancouver'daki Power Rangers setinde.

Jennifer Lopez, New York City'de gösterilen hit şovu 'Shades of Blue' için koşu sahneleri hazırlarken onunla benzerlikteki dublörüyle konuşuyor.

Anna Kendrick ve dublörü.

Donnie Wahlberg ve dublörü.

Benedict Cumberbatch ve Zachary Quinto, Star Trek Into Darkness için bir dövüş sahnesi çekmeye çalışıyorlardı. Hemen arkalarında her ikisinin de dublörü bulunuyor.

Hugh Jackman ve Avustralya filmindeki dublörü.

Selena Gomez ve dublörü, Waverly Place'in Sihirbazları setinden.

Dylan O 'Brien ve dublörü, Teen Wolf setinden.

İzlenme rekorları kıran Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinde hamile olan Lena Headey'in (sağda) yerine çıplak sahnelerde "vücut dublörlüğü" yapan Rebecca Van Cleave (solda) oynuyor. Headey, dizinin beşinci sezonunda hamileydi. HAMİLEYKEN EN İYİ ROLLERİNİ OYNAYAN OYUNCULAR

Victoria Justice ve dublörü, Victorious setinden.

Dove Cameron ve dublör, Liv ve Maddie setinden.

Miley Cyrus ve dublörü, Hannah Montana setinden.

Tyler Posey ve dublörü, Teen Wolf setinden.

Vanessa Ray ve dublörü, Pretty Little Liars setinden.

Jennette McCurdy ve dublörü, Sam & Cat setinden.

Big Time Rush grubu ve dublörleri.

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