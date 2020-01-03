Danimarka Prensesi Mary dördüncü kez aynı kıyafetle

Kate Middleton ve ardından İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle, aynı kıyafetleri birden fazla defa giydikleri için takdir toplarken bu tutumluluğu onlardan daha fazla gösteren bir başka kraliyet üyesi gündemde. Bu defa takdirle karşılanan kişi, Danimarka Prensesi Mary. Prenses, aynı yeni yıl kıyafetini 12 yıl içinde dördüncü kez giydi.