Danimarka Prensesi Mary dördüncü kez aynı kıyafetle

Kate Middleton ve ardından İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle, aynı kıyafetleri birden fazla defa giydikleri için takdir toplarken bu tutumluluğu onlardan daha fazla gösteren bir başka kraliyet üyesi gündemde. Bu defa takdirle karşılanan kişi, Danimarka Prensesi Mary. Prenses, aynı yeni yıl kıyafetini 12 yıl içinde dördüncü kez giydi.
Daily Mail, dört çocuk annesi Mary’nin, Danimarka kraliyet ailesinin başkent Kopenhag’da düzenlediği geleneksel yeni yıl resepsiyonuna, daha önce üç kez yine aynı etkinlikte giydiği bordo elbiseyle katıldığını yazdı.
Kadife elbiseyi ilk kez 2007’deki resepsiyonda, kızı Prenses Isabella’ya hamileyken giymişti. Elbise, sonraki yıllarda giydiklerine benzese de birebir aynı değil. Yeniden şekillendirildiği düşünülüyor.
47 yaşındaki Avustralya doğumlu Prenses, kıyafetiyle birlikte hep aynı tacı taktı. Prenses, kıyafetini farklı aksesuarlarla tamamladı.
İngiliz kraliyet ailesinin gözde üyelerinden Cambridge Düşesi Kate Middleton da (37) farklı etkinliklerde aynı elbiseyi giyebiliyor. Eşi Prens William ile birlikte katıldığı 2018 Tusk Conversation Ödülleri’nde giydiği elbiseyi aslında ilk olarak 2012’de giymişti.
Meghan Markle da (38) henüz 1,5 yıllık kraliyet hayatında, eşi Prens Harry ile çıktığı Afrika ve Yeni Zelanda seyahatlerinde aynı elbiseyi farklı ayakkabılarla kombinleyerek giydi.