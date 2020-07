Danla Bilic'ten Survivor Cemal Can paylaşımı: Kazanamayacağımız savaş yok

survivor 2020'de büyük finale kalan Cemal Can ve Barış şampionluk heyecanı aşadı. Galataport'ta düzenlenen Survivor'da canlı yayında SMS oylamasına çıkan ikiliden en çok oyu alan Cemal Can Survivor 2020 şampiyonu oldu. Survivor Cemal Can, şampiyorluğu yakın arkadaşı Danla Bilic ile kutladı.