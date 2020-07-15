Danla Bilic'ten Survivor Cemal Can paylaşımı: Kazanamayacağımız savaş yok

15.07.2020 - 10:14
survivor 2020'de büyük finale kalan Cemal Can ve Barış şampionluk heyecanı aşadı. Galataport'ta düzenlenen Survivor'da canlı yayında SMS oylamasına çıkan ikiliden en çok oyu alan Cemal Can Survivor 2020 şampiyonu oldu. Survivor Cemal Can, şampiyorluğu yakın arkadaşı Danla Bilic ile kutladı.
Bilic, Survivor Cemal Can'ın şampiyonluk kupasını ısırdığı fotoğrafların altına şu notu düştü:
Kazanamayacağımız savaş yok Cemom. Bugün geçen sene ilk videomuzu yayınladığımız gündü. Bu sene tarih yazdık diyebilir miyiz hep birlikte ?Yalnız bırakmayan herkese ne kadar teşekkür etsek az.
Bu paylaşım sonrası DanLA Bilic kimdir? sorusu internette en çok arananlar arasına girdi.
DAMLA BİLİC KİMDİR?
Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaştığı olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.
Bir dönem Twitter hesabı üzerinden yerli ve yabancı futbolcular ile iletişime geçen ve kendisini trans birey olarak tanıtan Danla Bilic, bir çok sosyal medya kullanıcısını ise trolleyerek ilginç tepkiler aldı. Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturdu,