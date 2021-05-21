Danny Masterson'ın taciz davası: Scientology tarikatı onu korudu

21.05.2021 - 06:54
Ünlü oyuncu ile altı yıl aşk yaşadığını söyleyen Christina B., "Bir sabah uyuyordum, uyandın ve onun beni taciz ediyordu. Ona karşı koymaya çalıştığımda da bana tükürdü ve hakaret etti" dedi.
Eski bir model olan Christina B., o anlarda Masterson'ın tacizinden kurtulmak için, hiç hoşlanmadığı bir şeyi yapmaya yani kuvvetli bir şekilde saçını çekmeye karar verdiğini anlattı. B, "Bu onun hiç sevmediği bir şeydi ve bunu yaparsam beni bırakacağını düşündüm. Saçını çekince beni bıraktı" dedi. Christina B. bu olaydan bir ay sonra da Masterson ile aralarında benzer şeyler yaşandığını iddia etti.
"BİR DAHA TACİZ KELİMESİNİ KULLANMA"
Christina B., oyuncunun Scientology tarikatına üye olduğunu da söyledi. B, "Scientology yetkilileri, dışarıdaki insanlara hiçbir şey anlatmamamı söyledi" dedi.
"KORKTUM"
Christina B., daha önce 2016 yılında polise gidip şikayetçi olduğunu belirtti. Bölge savcı yardımcısının "Neden polise gitmek için bu kadar uzun süre bekledin?" sorusuna ise bunun için üç nedeni olduğu yanıtını verdi. İlkinin utanç olduğunu belirten Christina B, ikinci nedenin Danny Masterson'a yardım etmek olduğunu anlattı. Üçüncü nedeni de "Scientology kilisesinin beni mahvedeceğini düşündüm. Ailemle ve Scientology tarikatı üyesi olmayan arkadaşlarımla bütün bağlantılarımı kesmiştim. Benim için başka seçenek yoktu" diye ifade etti.
"ONUNLA BİR PARTİDE TANIŞMIŞTIM"
Şu anda 34 yaşında olan B, Danny Masterson ile tanıştığında henüz 18 yaşında olduğunu anlattı. Onunla bir partide tanıştığını belirten Christina B, "O harikaydı, büyüleyiciydi, onu sevdim" diye konuştu. Christina B, Masterson'ın kısa bir süre için de kendisine gerçekten harika davrandığını söyledi.
O DA BENZER SUÇLAMALARDA BULUNDU
Jenny B. adında şu anda 46 yaşında olan bir başka kadın da Danny Masterson'a yönelik benzer suçlamalarda bulundu. Danny Masterson, 2000'li yılların başından bu yana çok sayıda kadın tarafından tacizle suçlanmıştı.
BIJOU PHILLIPS İLE 2011'DE EVLENMİŞTİ
Masterson ile ilgili ilk suçlamalar 2016 yılında ortaya atılmıştı. O dönemde Masterson'ın 2000'lerin başında beş farklı kadını taciz ettiği ileri sürülmüştü. Masterson tüm bu suçlamaları reddetmişti. Yasal olarak herhangi bir ceza almasa da bu iddiaların ardından rol aldığı 'The Ranch' adlı yapımdan çıkarılmış, çalıştığı menajerlik firması onunla ilişkisini kesmişti. Öte yandan Masterson, 2011 yılından bu yana oyuncu Bijou Phillips ile evli.