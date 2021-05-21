Danny Masterson'ın taciz davası: Scientology tarikatı onu korudu

Eski bir model olan Christina B., o anlarda Masterson'ın tacizinden kurtulmak için, hiç hoşlanmadığı bir şeyi yapmaya yani kuvvetli bir şekilde saçını çekmeye karar verdiğini anlattı. B, "Bu onun hiç sevmediği bir şeydi ve bunu yaparsam beni bırakacağını düşündüm. Saçını çekince beni bıraktı" dedi. Christina B. bu olaydan bir ay sonra da Masterson ile aralarında benzer şeyler yaşandığını iddia etti.