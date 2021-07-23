Dargın rap şarkıcıları Kanye West ile Jay-Z yıllar sonra yeni şarkı için buluştu

Aralarının, eşleri Kim Kardashian ve Beyonce’nin birbirlerinden nefret etmesi nedeniyle bozulduğu öne sürülen ve yıllardır birbirlerine küs olan rap şarkıcıları Kanye West ve Jay-Z, sonunda barıştı. Jay-Z, Kardashian’la boşanma aşamasında olan West’in yeni albümüne destek oldu.

ntv.com.tr 23.07.2021 - 10:28 | Son Güncelleme : 23.07.2021 - 10:31

Dargın rap şarkıcıları Kanye West ile Jay-Z yıllar sonra yeni şarkı için buluştu - 1

Kanye West, yeni albümü Donda’nın tanıtımı için düzenlediği etkinlikte hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. 44 yaşındaki rap şarkıcısı, beş yıl aradan sonra ilk kez Jay-Z ile düet yaptı.

Dargın rap şarkıcıları Kanye West ile Jay-Z yıllar sonra yeni şarkı için buluştu - 2

İkilinin arasının eşleri yüzünden bozuk olduğu biliniyordu. West, Jay-Z ve Beyonce’nin davetli oldukları halde Kim Kardashian ile 2014’teki düğünlerine gelmemesi nedeniyle incindiğini söylemişti.

Daha sonra 2016’da Saint Pablo Turnesi esnasında sahneden “Beni arama, soygundan sonra nasılsın diye sorma. Benim nasıl olduğumu mu merak ediyorsun? Eve gel. Çocukları eve getir. Çocuklarımız hiçbir zaman birlikte oynamadılar” şeklinde öfkesini yansıtmıştı.

Dargın rap şarkıcıları Kanye West ile Jay-Z yıllar sonra yeni şarkı için buluştu - 3

West ile Jay-Z arasındaki gerginliğin nedeninin eşleri arasındaki neftet olduğu öne sürülmüştü. Beyonce’nin Kim Kardashian’ı hiçbir zaman sevmediği, hatta eşi Jay Z ve Kanye West’in arkadaşlığı ve Jennifer Lopez gibi ortak arkadaşları için Kim Kardashian’a katlandığı iddia edilmişti.

Dargın rap şarkıcıları Kanye West ile Jay-Z yıllar sonra yeni şarkı için buluştu - 4

Kardashian'ın, sürekli rekabet halinde olduğu Beyonce'ye düğüne katılmadığı için büyük öfke duyduğu konuşulmuştu.

Dargın rap şarkıcıları Kanye West ile Jay-Z yıllar sonra yeni şarkı için buluştu - 5

SALONU TERK ETTİ

Beyonce'nin 2014 MTV Müzik Ödülleri'ndeki performansı sırasında salonu terk eden Kardashian, bir hafta sonra ise Made in America Festivali'nde ünlü şarkıcıyla yan yana oturmayı reddetmişti.

Dargın rap şarkıcıları Kanye West ile Jay-Z yıllar sonra yeni şarkı için buluştu - 6

BOŞANMA KARARI SONRASI ARALARI DÜZELDİ

Beyonce ve Jay Z’ye yakın kaynaklar, çiftin Kanye West’i Kim Kardashian’dan önce daha çok sevdiklerini söylemişti. Dargın rap’çi arkadaşların yeni albüm öncesinde aralarını düzelttikleri görüldü. Bunda Kanye West ile Kim Kardashian’ın ayrılığının etkili olduğu düşünülüyor.

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