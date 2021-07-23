Dargın rap şarkıcıları Kanye West ile Jay-Z yıllar sonra yeni şarkı için buluştu

İkilinin arasının eşleri yüzünden bozuk olduğu biliniyordu. West, Jay-Z ve Beyonce’nin davetli oldukları halde Kim Kardashian ile 2014’teki düğünlerine gelmemesi nedeniyle incindiğini söylemişti.

Daha sonra 2016’da Saint Pablo Turnesi esnasında sahneden “Beni arama, soygundan sonra nasılsın diye sorma. Benim nasıl olduğumu mu merak ediyorsun? Eve gel. Çocukları eve getir. Çocuklarımız hiçbir zaman birlikte oynamadılar” şeklinde öfkesini yansıtmıştı.