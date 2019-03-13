David Bechkam heykelli kamera şakası kurbanı oldu
ntv.com.tr
Dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham, ünlü komedyen James Corden'ın kamera şakasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Eski takımı Los Angeles Galaxy'nin yapmayı düşündüğü David Beckham heykelinin sahtesini yaptıran James Corden, Beckham’ı kandırarak komik anlar yaşanmasına neden oldu.
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Eski futbolcu David Beckham, Late Late Show programının sunucusu, komedyen James Corden’ın kamera şakası karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
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Beckham’ın bir dönem top koşturduğu Los Angeles Galaxy’nin maçlarını oynadığı stadyum Dignity Health Sports Park’a David Beckham heykeli yapacağını öğrenen James Corden, yıldız ismi şaşırtacak bir şaka hazırladı.
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Heykelin sahtesini yaptıran James Corden, David Beckham’a aslında hiç de benzemeyen bir heykel hazırlattı.
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4James Corden, düzenlediği sahte açılışta David Beckham ile heykelini buluşturdu.
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Açılış anını videoya aldıran komedyen, Beckham’ı sahne arkasından izledi.
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Heykelin açılışını heyecanla bekleyen Beckham, üzerindeki örtü açılınca gördüğü heykel karşısına büyük bir şok yaşadı. Şaşkınlığını gizlemeye çalışan Beckham, yüzündeki memnuniyetsiz ifadeye rağmen, duygularını yansıtmamaya çalışarak heykeli alkışladı.
Heykelin kendisine hiç benzememesinden dolayı mutsuz olduğu görülen Beckham bir süre konuşamadı bile.
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7Beckham kendisine benzemeyen heykeli gördüğünde “Bu heykelle ilgili tek güzel şey saçı sanırım” yorumunu yaptı. Heykeldeki halinin elastik oyuncak Stretch Armstrong’a benzediğini söyleyen Beckham, “Çocuklarım bunu görürse ağlayacak” diye konuştu.
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Heykeli beğenmediği her halinden belli olan ancak bunu nasıl açıklayacağını bir türlü bilemeyen ve daha sonra olayın şakadan ibaret olduğunu öğrenen Beckham, kendisine yapılan şaka videosunu sosyal medya hesabından “Arkadaşına asla güvenme” notuyla paylaştı.