David Beckham 18 milyon sterlin zarar eden şirketle sözleşmesini bozdu

İŞTEN ÇIKARDILAR

Üç yılda 18 milyon sterlin zarar, şirketin sahibini geçen ekim ayında neredeyse üçte bir oranında personel azaltmaya zorladı ve böylece maaş maliyetleri 1.8 milyon sterlin düştü.

Fahiş fiyat uygulaması olan marka 75 sterline şapka, 155 sterline sweatshirt ve 450 sterline ceket satışı yapıyor.