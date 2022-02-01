David Beckham: Maalesef 25 yıldır aynı şeyleri yiyen biriyle evliyim

“Ben güzel bir şeyler yediğim zaman herkesin tatmasını istiyorum diyen Beckham eşiyle ilgili şunları anlattı:

“Muhtemelen farklı bir şeyler yediği tek zaman Harper’a hamile olduğu dönemdi. Benim tabağımdan bir şeyler atıştırmıştı ve o akşam benim favori akşamlarımdan biriydi. O günden sonra farklı bir şey yediğini hatırlamıyorum”"