David Beckham Modern Family'de

David Beckham , ABD'de çok izlenen yapımlardan biri olan Modern Family'de konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

Beckham dizinin bir sahnesinde senaryo gereği rol arkadaşlarıyla birlikte jakuziye girdi. Ona bu sahnede bir başka konuk oyuncu Courtney Cox eşlik etti.

Stephen Merchant, Rico Rodriguez, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet ve Nolan Gould da aynı sahnede rol aldı.

Modern Family seyirciyle ilk kez 2009'da buluşmaya başladı. O zamandan bu yana devam eden dizide Sofia Vergara, Ed O'Neill, Julie Bowen, Ariel Wihter'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro rol alıyor.