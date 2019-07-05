David Beckham ve Victoria Beckham'dan 20'nci evlilik yıldönümü kutlaması
ntv.com.tr
David Beckham ve Victoria Beckham çifti, 20'nci evlilik yıldönümlerini Fransa'daki Versay Sarayı'nı ziyaret ederek kutladı.
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David ve Victoria Beckham çifti, 20’nci evlilik yıldönümlerini Fransa’daki Versay Sarayı’na yaptıkları özel turla kutladı.
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Beckham çifti, tarihi Fransız şatosunda çektikleri fotoğraflarını Instagram hesaplarında paylaştı.
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Victoria Beckham, şato ziyaretiyle ilgili, “Hayalimiz gerçekleşti” ifadesini kullandı.
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1999 yılında evlenen ve dört çocuğu bulunan Beckham çifti, evlilik yıldönümlerini kutlayan hayranlarına, aile üyelerine ve arkadaşlarına teşekkür etti.
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Victoria Beckham, kutlama mesajında, “20 yıl olduğuna inanamıyorum” dedi.
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1997’de tanışan çift, 1998’de nişanlandı. 4 Mart 1999’da ilk çocukları Brooklyn dünyaya geldi.
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Çift, aynı yıl 4 Temmuz’da İrlanda’nın Dublin kentinde 500 bin sterlinlik şatafatlı bir düğünle evlendi. Beckham ikilisi, düğünde altın kaplama tahta oturdu.
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82002 yılında ikinci oğulları Romeo, 2005’te de üçüncü oğulları Cruz dünyaya geldi.
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9Kızları Harper Seven ise 2011’de doğdu.
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