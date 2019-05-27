David Beckham çocuklarıyla sahada
ntv.com.tr
Eski futbolcu David Beckham, yardım için düzenlenen maçta altı yıl sonra yeniden futbol oynadı. Maçta Beckham’a çocukları da eşlik etti.
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Eski futbolcu David Beckham, bir yardım maçı için yeniden sahaya indi.
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44 yaşındaki İngiliz futbolcu, İngiltere’nin Manchester şehrinde bulunan Old Trafford Stadyumu’ndaki yardım maçında top koşturdu.
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Bağış toplama amacıyla Manchester United ile Bayern Munich arasında oynanan eski oyuncuların maçına David Beckham’ın çocukları da katıldı.
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16 yaşındaki Romeo ile 7 yaşındaki Harper, maç öncesi sahada babalarının yanında hazır bulundu.
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Manchester United Vakfı yararına oynanan maçı, David Beckham’ın 20 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham ve kız arkadaşı Hana Cross da izledi.
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David Beckham, maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne gün ama... Bugün harika bir neden için Manchester United Vakfı yararına yeniden Trafford’da olmak çok güzeldi. Patronu yeniden görmek ve birlikte tarih yazdığımız oyuncularla aynı sahada yeniden bir araya gelmek çok duygusaldı. Harika bir duygu” notunu yazdı.
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Manchester United Vakfı, Manchester'da yaşayan futbol tutkunu, yoksul gençlerin eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor.