David Beckham'dan Dünya Kupası için tarihi anlaşma: 180 milyon euro

Haberler 24.10.2021 - 14:01
İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi dikkat çeken bir anlaşmaya imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Katar'da görüntülenen Beckham'ın bazı stadyumları ve turistik yerleri gezdiği ifade edilmişti. The Sun'da yer alan habere göre; David Beckham futbol elçiliği için Katar futbol federasyonuyla yaklaşık 150 milyon sterlinlik (180 milyon Euro) bir anlaşma sağladı.
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