David Beckham'dan Dünya Kupası için tarihi anlaşma: 180 milyon euro

Manchester United, Real Madrid, Milan ve PSG gibi üst düzey takımların formasını giyen David Beckham, gelecek yıl düzenlenecek FIFA Dünya Kupası öncesi dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı. 10 yıl sürecek ve 180 milyon Euro değerindeki anlaşmada Beckham, turnuvanın yeni yüzü olacak.

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İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi dikkat çeken bir anlaşmaya imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Katar'da görüntülenen Beckham'ın bazı stadyumları ve turistik yerleri gezdiği ifade edilmişti. The Sun'da yer alan habere göre; David Beckham futbol elçiliği için Katar futbol federasyonuyla yaklaşık 150 milyon sterlinlik (180 milyon Euro) bir anlaşma sağladı. David Beckham, Victoria Beckham'ın reklam filmi için yönetmen koltuğuna oturdu / Haber Detay- Tıkla Oku

Gelecek ay resmi olarak açıklanacak ve 10 yıl sürecek anlaşma kapsamında Beckham'ın Dünya Kupası'nın yüzü olmasının yanı sıra, Katar'da Turizm ve kültür tanıtımlarında da aktif rol alacağı belirtildi.

Beckham'ın yakın çevresinden yapılan açıklamada, "David, hayatın birçok alanında futbolun büyük bir iyilik gücünün olduğuna inanıyor. Dünya Kupası sona erdiğinde, Katar'da futbolun daha geniş kitlelere yayılmasını ve harika bir turnuvanın geride bırakılmış olmasını dört gözle bekliyor" denildi.





David Beckham'ın Katar ile olan ilişkilerinin yeni olmadığı PSG'de oynadığı döneme dayandığına dikkat çekildi.

MLS ekiplerinden Inter Miami'nin kurucu ortağı David Beclkahm geçtiğimi aylarda kulübü adına geleceğe dair planlarını anlattı. Mirror'da yer alan habere göre, taraftarların takımda yıldız futbolcular görmek istediğini vurgulayan David Beckham, kendisine Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için sorulan bir soruyu yanıtlarken ''Her zaman harika futbolcular getirmek istiyoruz. Bu tür oyuncular da buraya getirmek istediğimiz yıldızlardan'' şeklinde konuştu.



David Beckham, Manchester United'dan eski takım arkadaşı Phil Neville'ı teknik direktörlüğe getirirken takımın kadrosu da yıldız isimlerle güçlendirildi. Gonzalo Higuain ve Blaise Matuidi'nin yanı sıra Ryan Shawcross ve Rodolfo Pizarro gibi önemli isimleri kadrosuna katan Inter Miami, MLS'teki ilk sezonunda 2020'yi 10. sırada tamamlamıştı.