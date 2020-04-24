David Beckham'ın corona virüs kampanyasına Victoria tepkisi

Ünlü müzik grubu Spice Girls'ün eski üyesi ve kendi tasarım markasına sahip olan Victoria Beckham, corona virüsü salgını nedeniyle 30 işçisini ücretsiz izne çıkarırken, kalan çalışanlarının maaşlarında %20 indirime gitti. Victoria'nın bu hareketi basında büyük tepki çekti.

Futbol efsanesi David Beckham'ın eşi Victoria'nın bu hareketi skandal olarak manşetlerde yerini alırken, ünlü gazeteciler tarafından da sert eleştirilere maruz kaldı. İngiliz basını, "1.5 milyon sterlinlik çanta koleksiyonun var, 335 milyon sterlinlik servetin var. Miami'de 31 milyon sterline ev almaya, oğluna 100 bin sterlinlik doğum günü partisi vermeye gücün yetiyorsa, 30 işçiye de gücün yeter" gibi tepkiler verince ortalık ayağa kalktı.