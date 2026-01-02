David Beckham'ın oğlu ailesini sildi

02.01.2026 15:17

Son Güncelleme: 02.01.2026 15:20

NTV - Haber Merkezi

Bir süredir ailesiyle arasında soğuk rüzgarlar esen ve geçtiğimiz hafta anne babasını takipten çıkan Brooklyn Beckham, babasının uzattığı zeytin dalını geri çevirdi.

Victoria-David Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn Beckham, 2022 yılında Nicola Peltz ile dünyaevine girdi. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten Brooklyn Beckham, uzun süredir ailesiyle yaşadığı gerginlikle gündeme geliyor.

Aylardır aile için önemli olan hiçbir etkinlikte yer almayan Brooklyn Beckham, geçtiğimiz haftalarda da anne ve babasını sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Oğlunun bu hamlesine rağmen zeytin dalı uzatan David Beckham, yılbaşında yaptığı paylaşımda eşi ve çocuklarının fotoğrafını paylaşarak "Hepinizi çok seviyorum. Siz benim hayatımsınız" notunu düştü.

David Beckham'ın paylaşımında yer verdiği Brooklyn Beckham ise son yayınladığı karelerle adeta ailesiyle yaşadığı gerginliğin devam edeceğinin sinyallerini verdi.

 

Eşi Nicola Peltz ile yılbaşını Florida'da bir kulüpte kutlayan Beckham, 50 Cent performansıyla eğlendikleri anları gözler önüne serdi.

Öte yandan Romeo, Cruz ve Harper adında üç çocukları daha olan Victoria-David Beckham çiftine yakın bir kaynak da ünlü çiftin en büyük oğullarıyla aralarını düzeltmek için çabalayacaklarını ve bundan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Aynı kaynak; annesi, babası ve kardeşiyle köprüleri atan Brooklyn Beckham'ın büyükanneleri ve büyükbabalarıyla arasının iyi olduğunu iddia etti.