David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de de konser veren dünyaca ünlü DJ David Guetta ile sevgilisi Jessica Ledon, Miami'de tatil yapıyor. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran ikilinin romantik anları objektiflere de yansıdı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)
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27.05.2021 - 17:20
Uzun bir süredir Jessica Ledon ile birliktelik yaşayan David Guetta, sevgilisiyle birlikte Miami'de görüntülendi.
Birlikte tatil yapan ikili, önceki gün plajda denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
2013 yılında Türkiye'de de konser veren Guetta kırmızı bir şort, sevgilisi Ledon ise sarı bir bikini tercih etti.
Denize giren Guetta ve Ledon, sık sık sarılıp birbirlerini öpücüklere boğdu. Romantik anlar objektiflere de yansıdı.
1992 yılında Cathy Guetta ile nikah masasına oturan 2014 yılında ise boşanan ünlü müzisyenin Elvis ve Angie adında iki çocuğu bulunuyor.
İşte David Guetta ile Jessica Ledon çiftinin romantik tatilinden yansıyan diğer kareler...
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