David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de de konser veren dünyaca ünlü DJ David Guetta ile sevgilisi Jessica Ledon, Miami'de tatil yapıyor. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran ikilinin romantik anları objektiflere de yansıdı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

27.05.2021 - 17:20

David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 1
Uzun bir süredir Jessica Ledon ile birliktelik yaşayan David Guetta, sevgilisiyle birlikte Miami'de görüntülendi.


David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 2
Birlikte tatil yapan ikili, önceki gün plajda denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 3
2013 yılında Türkiye'de de konser veren Guetta kırmızı bir şort, sevgilisi Ledon ise sarı bir bikini tercih etti.


David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 4
Denize giren Guetta ve Ledon, sık sık sarılıp birbirlerini öpücüklere boğdu. Romantik anlar objektiflere de yansıdı.


David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 5
1992 yılında Cathy Guetta ile nikah masasına oturan 2014 yılında ise boşanan ünlü müzisyenin Elvis ve Angie adında iki çocuğu bulunuyor.


David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 6
İşte David Guetta ile Jessica Ledon çiftinin romantik tatilinden yansıyan diğer kareler...
David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 7
David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 8
David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 9
David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 10
David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 11
David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 12
David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 13
David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 14
David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 15
David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili - 16

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