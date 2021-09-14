David Lynch ve Pharrell Williams, İbiza'da gece kulübü açtı

Mulholland Çıkmazı (Mulholland Dr) ve Fil Adam (The Elephant Man) gibi filmlerle ünlü David Lynch, rap'çi Pharrell Williams öile sıradışı bir ortaklığa imza attı. Eğlence dünyasının tanınmış iki ismi İbiza'da bir gece kulübü açtı. Gece kulübünün tasarımını Miranda Makaroff yaptı.