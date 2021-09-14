David Lynch ve Pharrell Williams, İbiza'da gece kulübü açtı

14.09.2021 - 11:52
Mulholland Çıkmazı (Mulholland Dr) ve Fil Adam (The Elephant Man) gibi filmlerle ünlü David Lynch, rap'çi Pharrell Williams öile sıradışı bir ortaklığa imza attı. Eğlence dünyasının tanınmış iki ismi İbiza'da bir gece kulübü açtı. Gece kulübünün tasarımını Miranda Makaroff yaptı.
Independent'ın haberine göre; iştah kabartan yemek ve kokteyllerle dolu mekan İbiza'nın doğu tarafında ve dekoru da Lynch'in tarzıyla uyumlu.Gece kulübü için David Lynch'in meşhur televizyon projesi Twin Peaks'ten esinlenindi. Mekanda kumaştan dev dokunaçlar, dudaklar ve sallanan koltuklar bulunuyor.