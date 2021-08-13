David Schwimmer'dan Jennifer Aniston iddialarına yanıt

Friends dizisinde çifti canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın özel bölüm çekimlerinin ardından gerçek hayatta da birlikte oldukları iddialarına David Schwimmer'dan yanıt geldi. Schwimmer birliktelik iddialarını yalanladı.

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13.08.2021 - 10:12

David Schwimmer, Friends'in yeniden buluşma bölümünün ardından Jennifer Aniston'la yakınlaştığı iddialarına yanıt verdi.







Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Schwimmer'ın temsilcisi ikili arasında bir ilişki olduğu dedikodularının gerçeği yansıtmadığını söyledi.







Yeniden buluşma bölümünde Schwimmer, Aniston'dan çok hoşlandığını dile getirirken Aniston da hislerinin karşılıklı olduğunu söylemişti.







52 yaşındaki Aniston, 2000-2005 yılları arasında Brad Pitt, 2015- 2018 yılları arasında ise yine başka bir meslektaşı Justin Theroux ile evlilik yaşamıştı.







54 yaşındaki Schwimmer ise 2010'da nikah masasına oturduğu Zoe Buckman'dan 2017 yılında ayrılmıştı.

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