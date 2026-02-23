Davulun sesini duyan almak için koşuyor. 8 saatte pişen lezzet için kapıda kuyruk var

İlçede keşkek fırını işleten Ayşe Sarıdoğan, "Bu bizim Ramazan'da olmazsa olmazımız. Her evde olur. Biz bunu sabah erkenden hazırlarız. Her şeyini koyarız. Herkes bunu hazırladıktan sonra ilçedeki fırınlara verir" dedi.

İlçede keşkek fırını işleten Sabri Çiçekçi de, "Ramazan keşkeği, İskilip'te iftar sofralarının olmazsa olmazı. Keşkek, ülkenin birçok yerinde yapılıyor ama burada uygulama alanı çok farklı. Bizim için gastronomik değerinden çok kültürü çok daha önemli. Sadece Ramazan'ın ve iftar sofralarının olmazsa olmazı olduğu için Ramazan ayımıza çok farklı bir anlam katıyor. Keşkek fırınlarının kapılarının açıldığı saatlerde ortalıkta bir heyecan, koşuşturma olur. Orada Ramazan'ın bu koşturmacasını çok rahat hissedebiliyorsunuz. Hanımlar için bir sosyalleşme ortamı sunuyor. Kadınlar sabahları fırınlara keşkeklerini bıraktığında ya da akşam almaya geldiklerinde sohbet ortamı oluşturuyorlar. Birbirileriyle muhabbet ediyorlar. Bazen keşkek fırınında bazı hanımların oturup kaldıklarını bile görülebilir. Gastronomik olarak da çok kıymetli. İçerisinde yapay hiçbir şey yok. Ham bir buğday, et, yağ, domates ya da salça ve tuzun ötesinde hiçbir şey olmadığı için oldukça besleyici ve mideyi rahat tutar. Büyük de bir kolaylık, hanımlar akşam ne pişireceğini düşünmez" diye konuştu.