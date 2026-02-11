Dawson's Creek yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti
11.02.2026 23:41
NTV - Haber Merkezi
Bir döneme damga vuran gençlik dizisi "Dawson's Creek"in yıldızı James Van Der Beek, kanserle mücadelesini kaybetti. Ünlü oyuncu, 48 yaşında hayatını kaybetti.
1998-2003 yılları arasında 6 sezon boyunca yayınlanan “Dawson's Creek” dizisinde "Dawson Leery" karakterine hayat veren James Van Der Beek, 2024'te kolorektal kanser teşhisi aldığını açıklamıştı.
"BU SABAH HUZUR İÇİNDE VEFAT ETTİ"
48 yaşındaki ünlü oyuncu kanserle mücadelesini kaybetti. Acı haberi James Van Der Beek'in eşi Kimberly Van Der Beek sosyal medya hesabından duyurdu.
"Sevgili James David Van Der Beek bu sabah huzur içinde vefat etti" diyen Kimberly Van Der Beek, mahremiyet istediklerini söyledi.
Kimberly Van Der Beek, sözlerini "Son günlerini cesaret, inanç ve zarafetle karşıladı. Onun istekleri, insanlığa olan sevgisi ve zamanın kutsallığı hakkında paylaşacak çok şey var. O günler gelecek" diye tamamladı.
6 ÇOCUK BABASI
"Kazanma Hırsı", "Kurşun Yağmuru", "Kural Ötesi", "Formosa İhaneti", "Başka Türlü Bir Aşk" gibi filmlerde de rol alan Ünlü oyuncunun Kimberly Van Der Beek'in ile evliliğinden 6 çocuğu bulunuyor.
"DAWSON'S CREEK" ETKİNLİĞİNE VİDEO MESAJLA KATILMIŞTI
Öte yandan birkaç ay önce “Dawson's Creek” dizisinin oyuncuları, Kanserle mücadeleye destek amacıyla New York'ta bir araya gelmişti. Sağlık sorunları nedeniyle geceye katılamayan James Van Der Beek, hayranlarına sürpriz yapmıştı.
Lin-Manuel Miranda da hastalığı nedeniyle katılamayan James Van Der Beek'in yerine pilot bölümü okumak üzere sahneye çıkmıştı.
Geceye katılamayan James Van Der Beek ise bir video mesaj yollamıştı. Ünlü isim, "Orada olmadığıma inanamıyorum. Oyuncu arkadaşlarımı canlı olarak göremediğime inanamıyorum" demişti.
İzleyicilere teşekkür eden usta isim, sahnedeki yerini ünlü Broadway yıldızı Lin-Manuel Miranda’nın alacağını söyleyerek, "Çocuklarım onun beni geliştirilmiş bir versiyonum olduğunu düşünebilir" ifadelerini kullanmıştı.
Etkinlik sırasında Van Der Beek’in eşi Kimberly ve çocukları da sahneye çıkarak dizinin "I Don’t Want to Wait" adlı ikonik şarkısını seslendirmişti.