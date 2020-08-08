Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar
Katina Behm, erkek kardeşinin dikkat çekici pozlarını taklit eden küçük oğlunun fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabında paylaşıyor. Dayı-yeğenin birbirinin aynı olan pozlarına bakınca hangisinin daha iyi olduğunu ayırt etmek zor olsa da küçük taklitçinin sevimliliği tartışılmaz. İşte dayısını taklit eden küçük çocuğu sosyal medya fenomenine dönüştüren pozları...
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