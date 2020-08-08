Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar

Katina Behm, erkek kardeşinin dikkat çekici pozlarını taklit eden küçük oğlunun fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabında paylaşıyor. Dayı-yeğenin birbirinin aynı olan pozlarına bakınca hangisinin daha iyi olduğunu ayırt etmek zor olsa da küçük taklitçinin sevimliliği tartışılmaz. İşte dayısını taklit eden küçük çocuğu sosyal medya fenomenine dönüştüren pozları...

08.08.2020 - 09:07

Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 1
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 2
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 3
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 4
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 5
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 6
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 7
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 8
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 9
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 10
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 11
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 12
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 13
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 14
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 15
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 16
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 17
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 18
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 19
Dayısını taklit eden küçük yeğenden sevimli pozlar - 20

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER