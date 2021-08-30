Dede mesleği saat tamirciliğinin son temsilcisi

Giresun’un 76 yaşındaki Ahmet Akoğlu, 9 yaşında babasından öğrendiği saat tamirciliğini sürdürüyor. Mesleğinin son temsilcilerinden olduğunu ve ilerleyen yıllarda kaybolacağını anlatan Akoğlu, "Eskiden ilçede 15 civarında saatçi vardı, elektronik cihazlar çıkınca hepsi başka işlere yöneldiler. Yeni çıraklar da yetişmiyor hatta çırak gelse dahi öğretmek istemem çünkü bu zanaatın artık kimseyi doyuracak bir geleceği yok” dedi.

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İHA 30.08.2021 - 10:44

Giresun’un Bulancak ilçesinde küçücük dükkanında üçüncü kuşak olarak saat tamircisi olarak mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiren Ahmet Akoğlu, zamana inat son nefesine kadar sürdürmek istediğini söyledi.

67 YILDIR DEDE MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR Giresun'da yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Akoğlu, henüz 9 yaşındayken babasının yanında saat tamirini öğrenmeye başladığını anlattı:



Giresun'da yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Akoğlu, henüz 9 yaşındayken babasının yanında saat tamirini öğrenmeye başladığını anlattı: “Dedemden kalma bu dükkanda 3 kuşaktır saat tamir ediliyor. Ben de 67 yıldır bu dükkanda baba mesleğimi icra ediyorum. Babam da bu işi dedemden öğrenmiş. Bu dükkan dedemin ustası dahil 4 kuşaktır saat dükkanı. Bir zamanlar 15 civarında saatçi vardı, ancak zamanla elektronik cihazlar çıkmaya başlayınca bir bir başka mesleklere yönelmeye başladılar ve ben de tek kaldım”.

“ARTIK ÇIRAK GELSE BU ZANAATI ÖĞRETMEK İSTEMEM” Artık bu mesleğin bir geleceği olmadığı düşüncesiyle kimseye öğretmek istemediğini de ifade eden Akbulut, “Ben bu mesleği öğrenmeye 9 yaşlarındayken başladım ama bugün bu yaşlarda gelip meslek öğrenmek isteyen yok. Gelseler dahi kimseye öğretmek istemem çünkü bu zanaatın bir geleceğini göremiyorum. Para için çalışmak ve işi öğrenmek için çalışmak farklı şeyler. Ben kendi çocuklarımın hepsini bu dükkanda, bu mesleği yaparak okuttum” dedi.

"ELEKTRONİK ÇIKTI, İŞLER BOZULDU" Eskiden saatlerin pahalı ama kaliteli olduğunu söyleyen Akoğlu, "Çok zevkli bir meslek, çalışmayan bir şeyin tamirini yapıp çalışır hale getirmek çok mutluluk verici, ancak para kazanan meslek değil. Elektronik çıktı işler bozuldu. Şimdiki saatlerin tamirinin garantisi yok. Yaparsın 20 gün, bir ay bilemedin 3 ay sonra yeniden bozulur. Oysaki eski saatler pahalıydı ama kaliteliydi. Bozulsa dahi tamiri yapılınca yıllarca yine kullanabiliyorsun" diye konuştu.

200 YILLIK SAATLER İÇİN MÜZE KURULMA İSTEĞİ Dükkanda sayısını bilmediği kadar saat olduğunu en eski saatin ise 150, 200 yıllık olduğunu da anlatan Akoğlu, "Tek isteğim ilçemizde Belediyemiz veya Kaymakamlığımız öncülüğünde bir müze kurulması. Çünkü buradaki sayısız saatleri ve en az 200 yıllık saatleri müzeye bağışlarım. Tek isteğim benden sonra da en azından hatıramız yaşasın istiyorum. Öyle saatler var ki yaparsam müşterisi çıkar paraya tamah eder satarım diye tamir etmediğim saatler var” dedi.

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