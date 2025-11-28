Dededen kalma mesleğini eşiyle birlikte yapıyor: ''3 çocuğumu bu iş sayesinde okuttum''

Kalay ustası Umut Çakır, dedesinden ve babasından miras kalan mesleği gururla sürdürdüğünü söyleyerek "Bakır, çelik hepsini kalaylıyoruz" dedi.

Bakır kullanımının sağlık açısından önemli olduğunu ve bu ürünlerin sene de en az bir kez kalaylanması gerektiğini ifade eden Çakır, "Aksi takdirde zehirlenme riski oluşabilir. Eskiler hep bakır kaplarda yemek yerdi, bakır her zaman sağlıklıdır" diye konuştu.