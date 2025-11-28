Dededen kalma mesleğini eşiyle birlikte yapıyor: ''3 çocuğumu bu iş sayesinde okuttum''
28.11.2025 17:21
İHA
Düzce'de yaşayan Umut ve Elmas Çakır çifti, teknolojiye inat unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini, mahalle mahalle gezerek kurdukları seyyar tezgahta sürdürüyor.
Kendi araçlarıyla kenti dolaşan 52 yaşındaki Umut Çakır ile 45 yaşındaki eşi Elmas Çakır, dededen kalma mesleği yaşatmak için sabit bir dükkan yerine sokakları mesken tutuyor. Gittikleri mahallelerde uygun bir alana tezgahlarını kuran çiftten Elmas Çakır taşınabilir körükle ateşi harlarken, eşi Umut Çakır ise vatandaşların getirdiği yıpranmış bakır kapları geleneksel yöntemlerle kalaylıyor.
Kalay ustası Umut Çakır, dedesinden ve babasından miras kalan mesleği gururla sürdürdüğünü söyleyerek "Bakır, çelik hepsini kalaylıyoruz" dedi.
Bakır kullanımının sağlık açısından önemli olduğunu ve bu ürünlerin sene de en az bir kez kalaylanması gerektiğini ifade eden Çakır, "Aksi takdirde zehirlenme riski oluşabilir. Eskiler hep bakır kaplarda yemek yerdi, bakır her zaman sağlıklıdır" diye konuştu.
Umut Çakır, yeni neslin bu işe ilgi duymadığını ve mesleğin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Artık kimse kalaycı olmak istemiyor. O yüzden çocuklarımızı da bu mesleğe alıştırmaya çalışıyoruz. Mahallelere gidiyoruz, köylere gidiyoruz. Bizi hoş karşılıyorlar. Dededen kalma hatıra kaplar meydana çıkıyor.''
Eşine yıllardır yardım eden Elmas Çakır ise "Bu işi de severek yapıyorum. 3 çocuğumuzu bu meslek sayesinde okuttuk'' dedi.
Evinde plastik ürün kullanmadığının altını çizen Çakır, "Vatandaşlar da bakır kullanımına geri dönmeliler. Alüminyum, teflon ve plastik gibi ürünler çok sağlıksız" ifadelerini kullandı.