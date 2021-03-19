Dedektif konuştu: Meghan Markle'ın numaralarına yasadışı bir şekilde ulaştım

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan özel dedektif Daniel Hanks, 2016 yılında Sussex Düşesi Meghan Markle hakkında yasadışı bir şekilde bilgi topladığını itiraf etti.

19.03.2021 - 14:28

Dedektif konuştu: Meghan Markle'ın numaralarına yasadışı bir şekilde ulaştım - 1
ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan özel dedektif Daniel Hanks, The Sun gazetesinin yayıncısı tarafından görevlendirilerek 2016 yılında Sussex Düşesi Meghan Markle hakkında yasadışı bir şekilde bilgi topladığını açıkladı.


Dedektif konuştu: Meghan Markle'ın numaralarına yasadışı bir şekilde ulaştım - 2
Hanks, Markle'ın cep numarası, adresleri ve sosyal güvenlik numarasına ulaştığını söyledi.


Dedektif konuştu: Meghan Markle'ın numaralarına yasadışı bir şekilde ulaştım - 3
BBC'ye konuşan Hanks, "Sosyal güvenlik numaraları dışında bulduğum her şeye yasal yollarla da ulaşabilirlerdi. Bilgiye sahip olduğunda krallığın anahtarı elinde oluyor" dedi.


Dedektif konuştu: Meghan Markle'ın numaralarına yasadışı bir şekilde ulaştım - 4
The Independent'ta yer alan habere göre, The Sun gazetesinin yayıncı kuruluşu ise Markle hakkında bilgi toplamak için tutulan özel dedektifle herhangi bir yasadışı bilgi toplamadıklarını, gizlilik yasalarını ihlal etmediklerini savundu.


Dedektif konuştu: Meghan Markle'ın numaralarına yasadışı bir şekilde ulaştım - 5
The Sun'ın yayıncı kuruluşu News Group Newspaper, Sussex Düşesi'nin sosyal güvenlik numarasını talep etmediklerini söyledi.


Dedektif konuştu: Meghan Markle'ın numaralarına yasadışı bir şekilde ulaştım - 6
Şirketten yapılan açıklamada Hanks'e 250 dolar ödendiği ve bu ödemeyle Markle'ın iletişim bilgilerini, adreslerini araştırmasını istekledikleri aktarıldı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER