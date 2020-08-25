Dedikoducu Kız'dan (Gossip Girl) Hollywood yıldızlığına Blake Lively

Hollywood'un sevilen ünlülerinden Blake Lively, Dedikoducu Kız (Gossip Girl) dizisinden sonra ismini yıldızlar geçidine yazdırdı. Bugün 33 yaşına basan Hollywood yıldızı Blake Lively'nin merak edilenleri...

ntv.com.tr 25.08.2020 - 16:24

Dedikoducu Kız'dan (Gossip Girl) Hollywood yıldızlığına Blake Lively - 1
25 Ağustos 1987, Kaliforniya doğumlu Amerikalı oyuncu Blake Lively  2007 yılında yayınlanan  Gossip  Girl  isimli dizide başrol oynadığı Serena karakteri ile dünya çapında üne kavuştu.
Dedikoducu Kız'dan (Gossip Girl) Hollywood yıldızlığına Blake Lively - 2
Lively'nin iki kız kardeşi (Robyn Lively ve Lori Lively), iki erkek kardeşi (Jason Lively ve Eric Lively) var.
Dedikoducu Kız'dan (Gossip Girl) Hollywood yıldızlığına Blake Lively - 3
Gossip Girl dizisindeki rol arkadaşı Dan Humphrey karakterine hayat veren Penn Badgley ile birlikteliği gündem olan Lively ilişkisi bittikten sonra Leonardo Di Caprio ile bir ilişki yaşadı ardından onunla da yollarını ayırdı.
Dedikoducu Kız'dan (Gossip Girl) Hollywood yıldızlığına Blake Lively - 4
Kanadalı aktör Ryon Reynolds'la beraber olan Lively, Eylül 2012'de ünlü aktörle nikah masasına oturdu.
Dedikoducu Kız'dan (Gossip Girl) Hollywood yıldızlığına Blake Lively - 5
33 yaşındaki güzel oyuncu Blake Lively'nin James ve Inez isminde iki tane çocuğu var.
Dedikoducu Kız'dan (Gossip Girl) Hollywood yıldızlığına Blake Lively - 6
Oyunculuk kariyerine 11 yaşındayken Lively, 2006 yılında Jonah Hill ve Justin Long ile beraber ”Çılgınlar Sınıfı” filminde başrol oynadı. Ancak asıl çıkışını 2007’de başlayan Dedikoducu Kız dizisi ile yaptı.
Dedikoducu Kız'dan (Gossip Girl) Hollywood yıldızlığına Blake Lively - 7
Yaklaşık beş yıl yayınlanan dizide Lively, Serena van der Woodsen karakteriyle dünya çapında ün kazandı. Oliver Stone’un yönettiği “Vahşiler” filminde rol aldı. Adge Of Adaline, Karanlık Sular, Café Society gibi yapımlarda yer aldı.
Dedikoducu Kız'dan (Gossip Girl) Hollywood yıldızlığına Blake Lively - 8
Filmografi

1998- Sandman Trixie/Diş Perisi 
2005- The Sisterhood of the Traveling Pants Bridget "Arı" Vreeland 
2006- Accepted Monica Moreland /yardımcı rol
             Simon Says Jenny 
2007 - Gossip Girl Serena van der Woodsen

Dedikoducu Kız'dan (Gossip Girl) Hollywood yıldızlığına Blake Lively - 9
2007- Elvis and Anabelle Anabelle Leigh 
2008- The Sisterhood of the Traveling Pants 2 Bridget "Arı" Vreeland 
2009- New York, I Love You Gabrielle DiMarco
Dedikoducu Kız'dan (Gossip Girl) Hollywood yıldızlığına Blake Lively - 10
2010- The Town Krista 
2011- Yeşil Fener Carol Ferris
2012- Savages Ophelia 
2015- "Adge Of Adaline" Adaline 
2016- The Shallows Nancy 
2016- All I See Is You Gina

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