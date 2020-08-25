Dedikoducu Kız'dan (Gossip Girl) Hollywood yıldızlığına Blake Lively
Hollywood'un sevilen ünlülerinden Blake Lively, Dedikoducu Kız (Gossip Girl) dizisinden sonra ismini yıldızlar geçidine yazdırdı. Bugün 33 yaşına basan Hollywood yıldızı Blake Lively'nin merak edilenleri...
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 25.08.2020 - 16:24
25 Ağustos 1987, Kaliforniya doğumlu Amerikalı oyuncu Blake Lively 2007 yılında yayınlanan Gossip Girl isimli dizide başrol oynadığı Serena karakteri ile dünya çapında üne kavuştu.
Lively'nin iki kız kardeşi (Robyn Lively ve Lori Lively), iki erkek kardeşi (Jason Lively ve Eric Lively) var.
Gossip Girl dizisindeki rol arkadaşı Dan Humphrey karakterine hayat veren Penn Badgley ile birlikteliği gündem olan Lively ilişkisi bittikten sonra Leonardo Di Caprio ile bir ilişki yaşadı ardından onunla da yollarını ayırdı.
Kanadalı aktör Ryon Reynolds'la beraber olan Lively, Eylül 2012'de ünlü aktörle nikah masasına oturdu.
33 yaşındaki güzel oyuncu Blake Lively'nin James ve Inez isminde iki tane çocuğu var.
Oyunculuk kariyerine 11 yaşındayken Lively, 2006 yılında Jonah Hill ve Justin Long ile beraber ”Çılgınlar Sınıfı” filminde başrol oynadı. Ancak asıl çıkışını 2007’de başlayan Dedikoducu Kız dizisi ile yaptı.
Yaklaşık beş yıl yayınlanan dizide Lively, Serena van der Woodsen karakteriyle dünya çapında ün kazandı. Oliver Stone’un yönettiği “Vahşiler” filminde rol aldı. Adge Of Adaline, Karanlık Sular, Café Society gibi yapımlarda yer aldı.
Filmografi
1998- Sandman Trixie/Diş Perisi 2005- The Sisterhood of the Traveling Pants Bridget "Arı" Vreeland 2006- Accepted Monica Moreland /yardımcı rol Simon Says Jenny 2007 - Gossip Girl Serena van der Woodsen
2007- Elvis and Anabelle Anabelle Leigh 2008- The Sisterhood of the Traveling Pants 2 Bridget "Arı" Vreeland 2009- New York, I Love You Gabrielle DiMarco
2010- The Town Krista 2011- Yeşil Fener Carol Ferris 2012- Savages Ophelia 2015- "Adge Of Adaline" Adaline 2016- The Shallows Nancy 2016- All I See Is You Gina
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.