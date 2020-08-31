Johnny Depp, Amber Heard'ü mahvedene kadar durmayacak

Johnny Depp'in, kendisini eski eşi Amber Heard'a şiddet uygulamakla damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı davada sonuç ne olursa olduğu durmayacağı iddia edildi. 57 yaşındaki oyuncunun milyonlarca dolarlık yeni bir dava açmaya hazırlandığı öne sürüldü.

31.08.2020 - 14:23

Johnny Depp, Amber Heard'ü mahvedene kadar durmayacak - 1
Karayip Korsanları'nın (The Pirates of the Caribbean) yıldızı Johnny Depp'in, Amber Heard ile ayrılığında kendisini "eşini döven biri" olarak damgalamakla suçladığı The Sun gazetesine karşı açtığı dava sonrası yeni bir dava daha açacağı iddia edildi. Buna göre; Depp milyonlarca dolarlık yeni bir davada eski eşi Amber Heard’la yüzleşmeye hazırlandığı bildirildi.
Johnny Depp, Amber Heard'ü mahvedene kadar durmayacak - 2
Mirror'ın haberine göre Depp’in avukatları, Heard’ün çalkantılı evliliklerine dair mahkemeye yeniden delil sunmasını gerektirecek belgeler hazırlıyor.
Johnny Depp, Amber Heard'ü mahvedene kadar durmayacak - 3

Depp’in ayrıca, 2018’de Washington Post’ta yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle Heard’e de aynı davayı açacağı öne sürüldü.

Johnny Depp, Amber Heard'ü mahvedene kadar durmayacak - 4

Aquaman yıldızı Heard, söz konusu yazıda isim vermemiş ama kendisini aile içi şiddete karşı halk figürü diye nitelemişti.

Johnny Depp, Amber Heard'ü mahvedene kadar durmayacak - 5

Daily Mail ’e konuşan, Heard’e yakın bir kaynak, “Amber’in ekibi, onun bu kez ABD’de yeniden dava açması konusunda çok gerildi. Görünüşe göre Johnny, onu mahvetmeden durmayacak” dedi.

Johnny Depp, Amber Heard'ü mahvedene kadar durmayacak - 6

Depp’in The Sun’a açtığı davanın sonucu ne olursa olsun, Amber ikinci raunda hazırlandığı, ama Karayip Korsanları'nın yıldızının ilk davayı kazanması durumunda sonuna kadar gideceği ve bunun yıllar alabileceği konuşuluyor.

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