Johnny Depp, Amber Heard'ü mahvedene kadar durmayacak

31.08.2020 - 14:23
Depp’in ayrıca, 2018’de Washington Post’ta yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle Heard’e de aynı davayı açacağı öne sürüldü.
Aquaman yıldızı Heard, söz konusu yazıda isim vermemiş ama kendisini aile içi şiddete karşı halk figürü diye nitelemişti.
Daily Mail ’e konuşan, Heard’e yakın bir kaynak, “Amber’in ekibi, onun bu kez ABD’de yeniden dava açması konusunda çok gerildi. Görünüşe göre Johnny, onu mahvetmeden durmayacak” dedi.
Depp’in The Sun’a açtığı davanın sonucu ne olursa olsun, Amber ikinci raunda hazırlandığı, ama Karayip Korsanları'nın yıldızının ilk davayı kazanması durumunda sonuna kadar gideceği ve bunun yıllar alabileceği konuşuluyor.