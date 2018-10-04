Defalarca baktıran yerçekimine meydan okuma anları
Newton’un Evrensel Çekim Yasası şöyle der: “Evrendeki her parçacık, başka bir parçacığı, kütlelerinin çarpımıyla doğru orantılı ve aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olan bir kuvvetle çeker.” Bu kuralı anlamak fizikten uzak olanlar için biraz zor gelse de yerçekiminin nasıl işlediğine dair genel prensibi herkes bilir. Ancak birazdan göreceğiniz objeler bu fizik yasasına aykırı görünümleriyle şaşırtıyor. Elbette tüm bu yerçekimine meydan okuma görüntülerinin bilimsel bir açıklaması olsa da bu, onları daha az ilginç yapmıyor.