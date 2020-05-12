Defilelerden yansıyan 7 güzellik trendi

12.05.2020 - 14:30
Koyu mavi gözler
Vivienne Westwood, Tadashi Shoji, Prabal Gurung, Moncler ve Miu Miu defilelerinde 'elektrik mavisi' denilen vurgulu göz makyajı öne çıktı.
Kakül
Yaştan bağımsız olarak herkesin uygulayabileceği, elmacık kemiklerini vurgulayan kaküller trend. Audrey Tautou, Jane Birkin, Françoise Hardy'nin saç modelleri ilham verici olabilir.
Kırmızı ruj
Sadece herhangi bir kırmızı değil, özellikle eski dönem Hollywood kırmızısı öne çıkıyor. Oscar de la Renta, Jil Sander ve Givenchy defilelerinden yansıyan mat renkler gözde.
Altın göz makyajı
Tom Ford'un tercih ettiği dumanlı altın rengi göz makyajı yeni dönemde tercih edilen makyaj tiplerinden.
Renkli saç
Billie Eilish nesli için günlük saç rutini olan renkli saç, yeni dönemin modası olacak. En son Dua Lipa da bu akıma katılmıştı.
Klasik kuyruklu eye liner
Marc Jacobs, Moschino, Valentino defilelerinde klasik kuyruklu eye liner makyajı geri döndü.
Toplu saç
Saçların düzleştiriciden, fönden uzak kalmak zorunda olduğu zamanlar için Star Wars'tan ilham alan Fendi defilesi örgüleri, Badgley Mischka'daki bükülmüş ve tepede toplanmış saçlar yeni dönemin öne çıkan pratik modelleri olacak.