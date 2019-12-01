Defne Joy'un oğlu Can 10 yaşında: Kanımdan değil, ciğerimdensin

Beyza Dankal, Can’ın 10’uncu yaş gününü de şu duygusal mesajla kutladı:



“Can Kılıç 10 oldu. Geleceği, umudum, şansım. Nice sağlıklı yaşların olsun oğlum. Kanımdan değilsin kabul ama taa canımın içinden ciğerimdensin çocuk. İyi ki doğdun Aslan Kral’ım. Çok yaşa, çok sev, çok sevil. Bize geldiğin güne bin şükür. Anne dediğin güne bin minnet. Seni çok seviyorum. Ömrüm yettiğince arkandayım. İyi ki bizi seçtin.”