Defne Joy'un oğlu Can 10 yaşında: Kanımdan değil, ciğerimdensin

Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster 2011 yılında yaşamını yitirmiş, eşi İlker Yasin Solmaz yaklaşık 8 ay sonra anaokulu müdürü Beyza Dankal’la evlenmişti.
Annesi öldüğünde 2 yaşında olan Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal’ı “anne”, onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin’i de “abla” olarak benimsedi.
Çocuklarıyla birlikte mutlu bir yuva kuran İlker Yasin Solmaz ile Beyza Dankal, aile saadetlerini şimdi sosyal medyada gözler önüne seriyor, sık sık mutluluklarını yansıtan fotoğraflar paylaşıyor.
Dankal, Can’a olan sevgisini Instagram paylaşımlarıyla sık sık dile getiriyor.
Beyza Dankal, Can’ın 10’uncu yaş gününü de şu duygusal mesajla kutladı:
“Can Kılıç 10 oldu. Geleceği, umudum, şansım. Nice sağlıklı yaşların olsun oğlum. Kanımdan değilsin kabul ama taa canımın içinden ciğerimdensin çocuk. İyi ki doğdun Aslan Kral’ım. Çok yaşa, çok sev, çok sevil. Bize geldiğin güne bin şükür. Anne dediğin güne bin minnet. Seni çok seviyorum. Ömrüm yettiğince arkandayım. İyi ki bizi seçtin.”
İşte Solmaz ailesinin mutluluk paylaşımlarından örnekler...