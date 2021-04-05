Defne Samyeli, Aleyna Tilki, Nilay Cafer ve Eda Taşpınar tatilde

Salgın dönemini fırsata çeviren Defne Samyeli, Aleyna Tilki, Nilay Cafer ve Eda Taşpınar gibi ünlü isimler tatile çıktı. Kimi yurt dışında denizin tadını çıkarırken kimi yurt içinde doğayı tercih etti. İşte Samyeli, Tilki, Cafer ve Taşpınar'ın tatillerinden yansıyan kareler...

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05.04.2021 - 15:28

Defne Samyeli tatil için Miami'yi tercih etti. Verdiği mayolu pozları sosyal medyadan yayınlayan 48 yaşındaki Samyeli'ye takipçileri fit görüntüsü nedeniyle övgüler yağdırdı.







Yayınladığı şarkılarla zirvede yer alan genç şarkıcı Aleyna Tilki tatil için Maldivler'e gitti. Dizi çekimleri biten ve soluğu tatilde alan Tilki de tatil pozlarını bazılarını 2.7 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladı.







Oyuncu Nilay Cafer de, Tilki gibi Maldivler'de tatil yapıyor. Cafer tatili için "Burada yaşayabilirmişim" yorumunda bulundu.







Eda Taşpınar ise doğa tatilini tercih etti. Kırklareli'nde bir kamp merkezini tercih etti.







İşte ünlü isimlerin tatillerinden yansıyan diğer kareler...

NİLAY CAFER

ALEYNA TİLKİ

DEFNE SAMYELİ

EDA TAŞPINAR

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