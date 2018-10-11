Defne Samyeli sordu Cem Yılmaz yanıtladı

Samyeli’nin “Filmi izlemek bir yana, filmle kurduğunuz bağa sizin açınızdan tanıklık etmek belgeseli izlerken nasıl bir duygu?” sorusuna Yılmaz esprili bir yanıt verdi.

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Yılmaz şöyle konuştu: “Filmin kamera arkasında izlerken bir gurur geliyor insana. Biz işimizi yaparken üçüncü göz olamıyoruz. Birisi dışarıdan bize bunu gösterince kendimizi eleştirebiliyoruz. Bu soru evde de sorulabilirdi. Toplumun içinde bu kadar zor soru olmuyor ama. Hiç torpil yok. En zor soruyu seçiyor"