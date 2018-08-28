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Defne Samyeli ve kızı Deren Talu Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler kadrosuna katıldı

Cem Yılmaz'ın 2019 yılında vizyona girecek yeni projesi Karakomik Filmler'in kadrosuna Mazhar Alanson, Defne Samyeli ve Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da katıldı.

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    Cem Yılmaz'ın çekimleri başlayan ve iki filmden oluşacak Karakomik Filmler'in kadrosuna yeni isimler eklendi. Mazhar Alanson, Defne Samyeli ve Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu serinin ilk filminde rol alacak.
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    Mazhar Alanson filmde zengin bir adamı, Samyeli ise onun eşini canlandıracak.
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    Deren Talu ise bu ikilinin kızı rolünde yer alacak.
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    Defne Samyeli ve Deren Talu ayrıca IMDb'deki oyuncu listesine de eklendi.
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    Filmde Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur gibi Cem Yılmaz filmlerinin vazgeçilmez oyuncularının yanı sıra Cem Davran, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya gibi isimler de yer alıyor.
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    Filmde bir polis memurunu canlandıracak olan Cem Yılmaz, 2019 yılında vizyona girmesi beklenen ve 2 filmden oluşan sinema serisinin aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturuyor.
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    Karakomik Fİlmler, Defne Samyeli ve Deren Talu’nun ilk sinema deneyimi olacak.
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    Defne Samyeli daha önce Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yer almıştı. Defne Samyeli, IMDb starmetre’de 50 bininci sırada, Socipol’de 377. sırada yer alıyor.

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    Cem Yılmaz'ın iki filmden oluşacak Karakomik Filmler projesi 2019 ocak ve martta yayınlanacak.

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