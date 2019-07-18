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Defne Samyeli, yaşlı Cem Yılmaz'a bakarken

FaceApp uygulamasıyla fotoğraf yaşlandırma modasına Cem Yılmaz ve Defne Samyeli de uydu. Samyeli önceki gün telefonundan Yılmaz’ın yaşlılık haline bakarken objektife takıldı.

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    Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, Bodrum tatillerine devam ediyor. Çift önceki gün Yalıkavak Marina’daydı.

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    Çay içip sohbet eden ikili, bir ara günlerdir sosyal medyayı kasıp kavuran FaceApp uygulamasını açıp fotoğrafları üzerinde oynama yaptı.

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    Ünlü komedyenin kendi sayfasına yüklediği yaşlılık fotoğrafına ilk bakan Defne Samyeli oldu.
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    Spikerlikten şarkıcılığa geçiş yapan Samyeli, telefonundan Instagram’a girdi, sevgilisinin yaşlılık halini gülümseyerek inceledi.
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    O anlar objektiflere takıldı...
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    Cem Yılmaz'ın uygulama ile yaşynmış hali....
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