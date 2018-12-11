Defne Samyeli: Bolluk bereket dolu bir yıl olsun hepimize (Ünlülerin Instagram'da lezzet paylaşımları)
Lüks eğlence merkezleri ve restoranlarda gördüğünüz ekran, sahne ve podyum yıldızları sevdikleri lezzetleri Instagram'dan paylaşmaktan geri durmuyorlar. Son olarak Defne Samyeli modaya uydu. İşte ünlü isimlerin pizzadan hamburgere, patatesli yumurtadan balığa yemek paylaşımları...
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Defne Samyeli: "Canım annem Sendegül Samyeli o güzel ellerine sağlık. Bolluk bereket dolu bir yıl olsun hepimize"
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2İşte Defne Samyeli gibi Türkiye'de ünlü isimleri sosyal medyadaki lezzet paylaşımları...
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Şahan Gökbakar
"Hanım yine döktürdü... Geleneksel Selin Gökbakar Aşure Festivali"
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Lorelei Taron
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron ve çocuklarıyla birlikte dışarıda kahvaltı yaptı.
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5Lorelei Taron, 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında tahinli helvanın görüntüsünü paylaştı. Taron, helva için, "Aman Allah'ım, bu çok iyi" yorumunu yaptı.
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6Üç çocuk annesi daha sonra da çok sevdiği gözlemenin yapılış aşamasını videoya aldı. O anların görüntüsünü de yine Instagram hesabında yayınladı.
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7Gamze Erçel
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Can Yılmaz
"Sabah kahvaltısı günün önemli öğünlerinden biri olmakla birlikte, aşırıya kaçmadan minik atıştımalıklarla güne başlamak mümkün, yaklaşık 2 kilo börek gün içinde ihtiyacınız olan vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılarken, daha zinde daha aktif bir güne sizi hazırlar."
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9Eda Taşpınar: Avocado Toast- ilk göz ağrımız
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10Tuba Büyüküstün
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11Cem Yılmaz
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12Serenay Sarıkaya
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13Ozan Güven
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14Müjde Uzman
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15Şahan Gökbakar
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16Gizem Karaca
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17Şeyma Subaşı
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18Eliz Sakuçoğlu
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19Lidya Özdemiroğlu
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20Hande Soral
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21Ferzan Özpetek
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22Ebru Şallı
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23Yıldıray Şahinler
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24Ferzan Özpetek
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25Hayal Köseoğlu
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26Hande Erçel
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27Hande Doğandemir
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28Gökçe Bahadır
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29Can Yılmaz
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30Gamze Topuz
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31Hande Soral
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32Ebru Şallı
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33Yıldıray Şahinler
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34Cem Yılmaz
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35Lidya Özdemiroğlu
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36Amine Gülşe
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37Yasmin Erbil
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38Birce Akalay
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39Gupse Özay
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40Elvin Levinler
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41Eda Taşpınar
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42Elçin Sangu
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43Ezgi Mola
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44Ata Demirel
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45Aslıhan Gürbüz
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47Şahan Gökbakar
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48Danla Bilci
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49Meryem Uzerli
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50Ceylan Çapa
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51Nurgül Yeşilçay
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52Serra Yılmaz
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53Demet Şener
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54Can Yılmaz
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Bella Hadid
Özel çekimler için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Mert Alaş Kapadokya'da buluştu.
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5625 milyon takipçisi bulunan Hadid sosyal medyadan sık sık Kapadokya fotoğrafları yayınlamasının yanı sıra yiyecek tercihlerini de Instagram'a yükledi.
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Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle da makyaj sanatçısı arkadaşı Daniel Martin için Kensington Sarayı'nda Avokadolu tost hazırlamıştı. Markle’ın hazırladığı yemeği Instagram’ından paylaşan Martin, “Tig günlerine geri döndük… Bu hafta sonu çok yoğun olsan da muhteşem bir ev sahibi olduğun için ve bir avokado tost gurusu olduğun için teşekkürler Meghan!” diyerek arkadaşının elinin lezzetini hayranları ile paylaştı.