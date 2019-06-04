Defne Samyeli'den bikinili tatil pozu (Ünlü isimlerin tatil paylaşımları)
Yaz ile birlikte sosyal medyada da tatil fotoğrafları trend oldu. Yerli ve yabancı birçok ünlü tatil karelerini Instagram hesaplarından yayınlıyor. Son olarak Defne Samyeli, Büşra Develi, Eda Ece ve Demet Özdemir gibi isimler paylaşımlarda bulundu. İşte ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil fotoğrafları...
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1Defne Samyeli
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2Demet Özdemir
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3Eda Ece
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4Büşra Develi
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5Mine Tugay
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6Kylie Jenner
Haftalık kirası 1,2 milyon dolar olan 250 milyon dolar değerinde bir lüks yat kiralayan Kylie Jenner tatilden karelerini sosyal medyadan yayınlıyor.
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7Bella Hadid
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8Hülya Avşar (55)
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9Beste Kökdemir / Çeşme-İzmir
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10Çağla Şıkel / Bodrum
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11Aslı Enver / Halkidiki-Yunanistan
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12Açelya Topaloğlu
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13Selin-Şahan Gökbakar
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14Gizem Karaca
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15Gonca Vuslateri
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16Bensu Soral
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17Serenay Sarıkaya
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18Beste Kökdemir / Kaş
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19Sedef Avcı / Marmaris
"O ıslak mayoyla annesinin üstüne yapışmayan var mı aranızda?"
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20Hande Doğandemir
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Beren Saat
Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesinde oyuncu meslektaşları Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile tatil yapan Beren Saat bir karesini sosyal medyadan da yayınladı.
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22Bergüzar Korel
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23Zeynep Alkan
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24Leyla Lydia Tuğutlu
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25İrem Sak
"Bedelini ödedik içimiz yana yana yana yana yana yana"
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26Ebru Şahin
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27Hande Doğandemir
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28Bahar Şahin
"Kaptan gidelim mi?"
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29Tuğba Yurt / Göcek
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30Sıla Çıkar
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31Burcu Biricik: Hayal ettiğimiz tatil (?) Gerçekte olan. Aneanne evine gelince durumumuz bu.
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32İlayda Alişan
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33Aras Bulut İynemli
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34Aslı Enver
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35Bahar Şahin
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36Şükran Ovalı
"Güneşi gülüşlerimize sığdırdığımız bayramlarımız olsun"
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37Burcu Özberk
"İşte mutluluk küçük anlarda yatıyor benim küçük turunçum"
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38Buse Narcı / Bali
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39Nurgül Yeşilçay
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40Buse Narcı / Bali
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41Afra Saraçoğlu
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42Çağla Şıkel
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43Müjde Uzman
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44Şeyma Subaşı
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45Mert Fırat / Almanya - Tettnang
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46Emina Jahovic
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47Merve Cağıran
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48Gonca Vuslateri
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49Özge Ulusoy / Fransa
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50Orkun Işıtmak / Tokyo
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51Hande Erçel
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52Nil Keser / Göcek
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53Çağla Şıkel
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54Hande Soral
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55Tansu Sıla Çakır
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56Ata Demirer
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57Tuğba Özay
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58Defne Samyeli / İzmir
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59Nur Fettahoğlu
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60Deniz Baysal / Çeşme
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61L oris Karius ve Sophia Thomalla
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62Hivda Zizan Alp
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63Bensu Soral / Boston
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64Meryem Uzerli / Almanya