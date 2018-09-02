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Defne Samyeli'den romantik paylaşım (Instagram'da ünlüler - 2 Eylül 2018)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Defne Samyeli

    "Her şey seninle güzel"
  • 2

    Elçin Sangu

    "Güneş yüzünü öperken sevdiklerin olsun yanında"
  • 3

    Engin Günaydın

    "Artemis film festivalinden...ödülü veren büyük usta Eşref Kolçak’a teşekkür ederim..kısa bir yürüyüş büyük bir hatıra.."
  • 4

    Hakan Hatipoğlu

    "Issız bir adaya düşsem, yanıma seni alırım"
  • 5

    Dua Lipa
  • 6

    Ozan Güven
  • 7

    Burcu Binici

    "Bir gün yine şato da hunharca gülüyorum. Hayat be gülüm"
  • 8

    Kylie Jenner
  • 9

    Can Yaman
  • 10

    Bülent Şakrak

    "Gönlümün efendisi hanımım ilen meyvemiz. Bi de kızım var o herkesten güzel"
  • 11

    Okay Yokuşlu

    "İyi ki varsın sevgilim."
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