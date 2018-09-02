Defne Samyeli'den romantik paylaşım (Instagram'da ünlüler - 2 Eylül 2018)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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Defne Samyeli
"Her şey seninle güzel"
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Elçin Sangu
"Güneş yüzünü öperken sevdiklerin olsun yanında"
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Engin Günaydın
"Artemis film festivalinden...ödülü veren büyük usta Eşref Kolçak’a teşekkür ederim..kısa bir yürüyüş büyük bir hatıra.."
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Hakan Hatipoğlu
"Issız bir adaya düşsem, yanıma seni alırım"
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Dua Lipa
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Ozan Güven
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Burcu Binici
"Bir gün yine şato da hunharca gülüyorum. Hayat be gülüm"
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Kylie Jenner
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Can Yaman
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Bülent Şakrak
"Gönlümün efendisi hanımım ilen meyvemiz. Bi de kızım var o herkesten güzel"
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Okay Yokuşlu
"İyi ki varsın sevgilim."