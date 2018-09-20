Daha önce birçok moda çekimine katılan ve oyunculuğa adım atacağı iddialarıyla gündeme gelen Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu podyuma çıkıyor. 21 yaşındaki Talu, Cengiz Abazoğlu’nun defilesinde mankenlik yapacak.
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, 24 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşecek Cengiz Abazoğlu'nun 2018-19 Sonbahar-Kış koleksiyonu için Lara Sayılgan’ın objektifine poz verdi.
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Abazoğlu’nun yeni koleksiyonuna Deren Talu da modellik yaptı. 21 yaşındaki kızı Talu, 24 Eylül'de manken olarak podyuma çıkacak.
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Talu, ünlü mocacı Abazoğlu'nun 2019 Sonbahar-Kış koleksiyonunun tanıtımı için düzenleyeceği defilede mankenlik yapacak.
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Talu geçtiğimiz yıl ABD'de gittiği okulunu oyuncu olmak için bırakmıştı. Sinema ve dizi teklifleri geldiği iddia edilen Talu eğitimine ise Türkiye'de devam edecek.
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Talu'nun Cem Yılmaz'ın yeni filmi Karakomik Filmler kadrosuna da katıldığı ve bu filmle birlikte beyazperdede boy göstereceği de öne sürülmüştü.