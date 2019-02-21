Dele Alli ve Ruby Mae ayrıldı
Dele Alli ve model sevgilisi Ruby Mae iki buçuk yıl süren fırtınalı aşklarını sonlandırma kararı aldı. Ayrılığın arkasında başka bir kadın olduğu iddia edildi.
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1İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur forması giyen Dele Alli ve model sevgilisi Ruby Mae, yollarını ayırma kararı aldı.
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2Çift, iki buçuk yıl süren ilişkilerinin ardından iddialara göre "arkadaşça" ayrıldı.
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22 yaşındakmi futbolcunun, model sevgilisinden üç hafta önce ayrıldığı ancak sık sık konuştukları önü sürüldü.
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4Dolce & Gabbana, Chanel ve Rare London gibi seçkin markalar için kamera karşısına eçen Ruby ile Dele Alli, 2016 yılından beri birlikteydi.
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5Çift, Euro 2016'da öpüşürken görüntülenince magazin basınını uzun süre meşgul etmişti.
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6İngiliz futbolcu Dele Alli. 21. yaş gününde, gece saat 03:00'ü gösterdiğinde Playboy güzeli Melissa Howe ile bir barda içki içerken görüntülenmişti.
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7Genç futbolcunun sevgilisi Ruby Mae'nin bu duruma ne tepki vereceği basınında gündem olmuştu.
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8İkilinin Playboy modeli Melissa Howe yüzünden ilişkilerini sonlandırıp sonlandırmayacağı basında uzun süre tartışılmıştı.
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9Dele Alli başka bir skandalla daha gündeme gelmişti. Alli'nin, genç bir kadınla birlikte olduğu anlar, yıldız futbolcunun arkadaşları tarafından kamerayla kaydedildi ve bu görüntüler basına sızdırılmıştı.
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Ayrılığın arkasındaki asıl nedenin Megan Barton-Hanson olduğu iddia edildi. Dele Alli'nin partide tanıştığı Megan ile yeni bir ilişkiye başladığı konuşuluyor.