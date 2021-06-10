Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum

Miss Turkey 1998 birincisi ve bir döneme damga vuran Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş, yogaya devam ettiğini ifade ederek "Ekrandan emekli oldum" dedi. Tescilli güzel, oyuncu ve yoğa eğitmeni Zeynep Tokuş, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Tokuş, “Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Düşünmüyorum, emekli oldum” dedi. 44 yaşındaki Tokuş, “Yoga yapıyorum, şu an için gayet iyiyim” ifadelerini kullandı. Yoğa eğitmenliği yapan Tokuş son dönemde sosyal medyada yayınladığı yoğa pozlarıyla gündemdeydi. İşte Tokuş'un pozlarından öne çıkanlar...