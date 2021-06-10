Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum

Miss Turkey 1998 birincisi ve bir döneme damga vuran Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş, yogaya devam ettiğini ifade ederek "Ekrandan emekli oldum" dedi.

10.06.2021 - 14:01

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum - 1
Tescilli güzel, oyuncu ve yoğa eğitmeni Zeynep Tokuş, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi.
Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum - 2
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Tokuş, “Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Düşünmüyorum, emekli oldum” dedi.


Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum - 3
44 yaşındaki Tokuş, “Yoga yapıyorum, şu an için gayet iyiyim” ifadelerini kullandı.


Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum - 4
Yoğa eğitmenliği yapan Tokuş son dönemde sosyal medyada yayınladığı yoğa pozlarıyla gündemdeydi.


Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum - 5
İşte Tokuş'un pozlarından öne çıkanlar...
Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum - 6
Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum - 7
Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum - 8
Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum - 9
Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum - 10
Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum - 11
Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum - 12
Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş: Ekrandan emekli oldum - 13

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