Demans hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre demans hastaları oruç tutabilir mi?
Demans hastaları, hafıza ve bilişsel fonksiyonlarda belirgin zorluklar yaşayabilen kişileri kapsar. İslam dininde oruç için temel şartlardan biri akıl sağlığının yerinde olmasıdır.
DEMANS HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?Demansın ileri aşamalarında karar verme yetisi ve günlük aktiviteleri sürdürebilme becerisi azalabilir. Bu durum, oruç ibadetinin gerektirdiği uzun süreli açlık ve susuzlukla başa çıkmayı zorlaştırabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, akıl sağlığı yerinde olmayan veya ciddi sağlık sorunu bulunan kişilerin oruç tutmaktan muaf olabileceğini belirtir. Demans hastalarının oruç tutup tutamayacağına, hastanın tıbbi durumu, yaşadığı semptomların şiddeti ve uzmanların değerlendirmeleri sonucunda karar verilmesi önem taşır. Hastanın takibini yapan nöroloji veya geriatri uzmanı, mevcut ilaç düzeni ve beslenme düzeni ile orucun risklerini değerlendirir. Bu değerlendirme neticesinde oruç tutmanın sağlık açısından sakıncalı görülmesi halinde hasta dini açıdan sorumluluk taşımayabilir.
DEMANS HASTALARI ORUÇ TUTARKEN HANGİ ŞARTLARI DİKKATE ALMALI?
Demans hastaları oruç tutmaya dair karar alırken akli melekelerin seviyesi, hastalığın ilerleme düzeyi ve beraberinde bulunan kronik rahatsızlıklar dikkate alınmalıdır. Gün içinde ilaç kullanımı veya düzenli beslenme ihtiyacı söz konusuysa bu gereklilikler göz önünde bulundurulur. Demans, özellikle ileri safhalarda unutkanlık, bilinci kaybetme veya yetersiz sıvı alımına bağlı komplikasyonlara yol açabilir. Oruç süresince, bu rahatsızlıkların tetiklenmesi mümkündür. Sağlık uzmanlarının tavsiyesi ve Diyanet'in görüşü çerçevesinde, oruç tutabilmek için gereken bedeni ve zihni yeterlilik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek gerekir. Eğer hastanın kendisini tehlikeye atacak bir durum oluşuyorsa ya da ilaçlar mutlaka düzenli aralıklarla alınmalıysa, muafiyet veya diğer alternatifler düşünülmelidir.
DEMANS HASTALARI ORUÇ TUTARKEN SAĞLIK AÇISINDAN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Demans hastaları oruç tutarken günlük sıvı tüketimini yeterli seviyede tutmaya özen gösteremeyebilir. Bu durum, vücudun susuz kalmasına ve elektrolit dengesinde bozulmaya yol açabilir. Uzun süreli açlık sebebiyle besin alımı kısıtlanan hastalarda kan şekeri düşebilir, tansiyon oynamaları yaşanabilir ve var olan demans belirtileri ağırlaşabilir. Bu nedenle, oruç tutma niyeti olan bir demans hastası için doktor kontrolü önem taşır. Ayrıca, iftar ve sahur arasındaki sürelerde besin değerleri yüksek, dengeli öğünler planlamak gerekir. Unutkanlık ve bilinç kaybı sorunları varsa, ilaç alım saatleri dikkatle takip edilmelidir. Her türlü beslenme ve ilaç takibi konusunda bir uzmanın önerisine göre hareket etmek, oluşabilecek riskleri minimize eder.