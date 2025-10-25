Demans riskinizi azaltabilecek 7 alışkanlık: Günlük davranışlar belirleyici

Ancak önde gelen sağlık kuruluşlarının son bulguları, bunamanın tamamen genetik veya zamana bağlı olmadığını gösteriyor. Araştırmalar, günlük alışkanlıkların beynin sağlığını korumada kritik bir rol oynadığını vurguluyor.



FİZİKSEL AKTİVİTE



Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), düzenli fiziksel aktivitenin kronik hastalıkları azaltmaya, dolaşımı desteklemeye ve beyin fonksiyonlarını güçlendirmeye yardımcı olduğunu, bunun da demans riskini düşürdüğünü belirtiyor. Uzmanlar, haftada en az 150 dakika orta düzey egzersizi ve kuvvet-denge çalışmaları öneriyor.