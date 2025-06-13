Demans sessizce geliyor: Sohbet sırasında ortaya çıkan belirti

Uzmanlara göre, bu belirtiler tek başına bir teşhis anlamına gelmez. Ancak tekrar eden bir örüntü gözlemleniyorsa, not almak ve bir uzmana danışmak gerekir. Sevilen birine bu konuda yaklaşırken ise nazik ve destekleyici bir dil kullanmak önem taşıyor: “Son zamanlarda bazı şeyler dikkatimi çekti. Her şey yolunda mı, merak ettim.”



