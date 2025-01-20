Demans vakalarında korkunç artış: Doktorlar riski azaltmak için 3 yöntem öneriyor
Son yıllarda demans vakalarında yaşanan artış, bilim dünyasında da endişe yaratıyor. Kadınların erkeklerden daha fazla risk altında olduğunu belirten uzmanlar, demansa neden olan etkenlerin başında tansiyon, diyabet, obezite ve hareketsiz yaşam biçimi gibi faktörlerin geldiğini ifade ediyor. ABD'li bilim insanlarına göre demansa yakalanma olasılığını azaltmak için edinilmesi gereken 3 alışkanlık mevcut.
New York Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmaya göre, ABD'de erkeklerin yüzde 14'ü, kadınların ise yüzde 23'ü hayatlarının bir döneminde bunama riskiyle karşı karşıya kalacak.
Ses getiren çalışmada, 55 yaş ve üzeri erkeklerde bunama riskinin yüzde 35, kadınlarda ise yüzde 48 olduğu; ortalama risk oranının ise yüzde 42’ye yükseldiği görüldü.