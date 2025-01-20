Demans vakalarında korkunç artış: Doktorlar riski azaltmak için 3 yöntem öneriyor

Son yıllarda demans vakalarında yaşanan artış, bilim dünyasında da endişe yaratıyor. Kadınların erkeklerden daha fazla risk altında olduğunu belirten uzmanlar, demansa neden olan etkenlerin başında tansiyon, diyabet, obezite ve hareketsiz yaşam biçimi gibi faktörlerin geldiğini ifade ediyor. ABD'li bilim insanlarına göre demansa yakalanma olasılığını azaltmak için edinilmesi gereken 3 alışkanlık mevcut.

Demans vakalarında korkunç artış: Doktorlar riski azaltmak için 3 yöntem öneriyor - 1

New York Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmaya göre, ABD'de erkeklerin yüzde 14'ü, kadınların ise yüzde 23'ü hayatlarının bir döneminde bunama riskiyle karşı karşıya kalacak.

Ses getiren çalışmada, 55 yaş ve üzeri erkeklerde bunama riskinin yüzde 35, kadınlarda ise yüzde 48 olduğu; ortalama risk oranının ise yüzde 42’ye yükseldiği görüldü.

YAŞAM HABERLERİ

Demans vakalarında korkunç artış: Doktorlar riski azaltmak için 3 yöntem öneriyor - 2

ABD'li bilim insanları, bunama gelişme olasılığının tahmin edilenden çok daha yüksek olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

Demans vakalarında korkunç artış: Doktorlar riski azaltmak için 3 yöntem öneriyor - 3

Araştırmada, bunama vakalarının 2060 yılına kadar iki kat artabileceği vurgulandı. Optimal Yaşlanma Enstitüsü'nün kurucu müdürü ve çalışmanın kıdemli araştırmacısı Dr. Josef Coresh, "Çalışma bulgularımız, önümüzdeki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bunama vakalarının önemli bir artış göstereceğini öngörüyor. 55 yaşından sonra her iki Amerikalıdan birinin bilişsel zorluklar yaşayacağı bekleniyor" dedi.

Demans vakalarında korkunç artış: Doktorlar riski azaltmak için 3 yöntem öneriyor - 4

Bu artışın nedenleri arasında yüksek tansiyon, diyabet, obezite, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı gibi faktörler yer alıyor.

Demans vakalarında korkunç artış: Doktorlar riski azaltmak için 3 yöntem öneriyor - 5

Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı için bunamaya yakalanma riskinin de daha yüksek olduğu belirlendi.

Demans vakalarında korkunç artış: Doktorlar riski azaltmak için 3 yöntem öneriyor - 6

Dr. Coresh ve ekibi, bulguların 16.000 katılımcıdan elde edildiğini ve çalışmanın 30 yılı aşkın süredir devam ettiğini ifade etti.

Demans vakalarında korkunç artış: Doktorlar riski azaltmak için 3 yöntem öneriyor - 7

RİSKİ AZALTABİLEN 3 ALIŞKANLIK

Her ne kadar demansı önlemenin kesin bir yolu olmasa da, uzmanlar riskleri azaltmaya yönelik bazı yaşam tarzı değişiklikleri öneriyor. Dr. Coresh, bunama olasılığının düşmesi için kan basıncının kontrol altında tutulması, düzenli egzersiz yapılması ve yeterli uyku alınması gerektiğini belirtti.

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