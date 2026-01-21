Demet Akalın da yeşil pasaport istiyor
21.01.2026 10:11
NTV - Haber Merkezi
Demet Akalın, meslekte 15 yılını dolduran mimar ve mühendislere yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi üzerine sanatçılara da aynı hakkı istedi. Teklifi eleştiren Akalın, "Haklı değil miyim?" diye sordu.
Fiilen görev yapan ve meslekte 15 yılını tamamlayan mühendis ile mimarlara yeşil pasaport verilmesine yönelik kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklifin yasalaşma ihtimali zayıf ancak birçok meslek grubu aynı hakkı isteye başladı.
Birçok ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan yeşil pasaportun 15 yıllık kıdeme sahip mimar ve mühendislere verilmesine yönelik teklife ünlü şarkıcı Demet Akalın isyan etti.
"BİZ SANATÇILAR 30'UNCU YILIMIZI KUTLUYORUZ"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan 53 yaşındaki Akalın, şu ifadeleri kullandı:
"Biz sanatçılar 30'uncu yılımızı kutluyoruz, tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?"
Dün akşam katıldığı Tarkan konseri öncesi de muhabirlerle sohbet eden ve yeşil pasaport konusundaki soruları da yanıtlayan Akalın, henüz herhangi bir sanatçıdan destek göremediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Haklı değil miyim?" dedi.